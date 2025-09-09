Niederrheinpokal: Diese Spiele gibt es im Stream

Am Dienstagabend startet die 2. Runde des Niederrheinpokals mit dem Heimspiel des SV Uedesheim gegen den FC Büderich. Diese Paarung wird es wie alle weiteren 16 Partien im Live-Ticker auf FuPa geben, zu drei Spielen gibt es parallel aber auch einen Live-Stream und Live-Highlights auf FuPa.tv.
>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp
Nettetal gastierte im Frühjahr bereits beim MSV, zog im März aber beim 0:7 deutlich den Kürzeren. Vor eigenen Zuschauern hofft das Landesliga-Top-Team auf eine Überraschung gegen den amtierenden Tabellenführer der 3. Liga. In der Vorwoche bezwang der KFC Uerdingen Biemenhorst in der Oberliga bereits mit 6:1, verlor aber am Sonntag überraschend beim Schlusslicht Büderich mit 1:4. Da der SVB seine Lehren aus der Niederlage gezogen haben dürfte, sollte die Partie deutlich spannender werden.
Wie spannend das Gastspiel von Ratingen 04/19 beim SV Scherpenberg sein wird, zeigt sich erst in der kommenden Woche. Der Landesligist begrüßt Ratingen am - Dienstag live auf FuPa.
2. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - FC Büderich
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Union Nettetal - MSV Duisburg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Velbert - 1. FC Bocholt
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - SSVg Velbert
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen
>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp