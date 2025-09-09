Niederrheinpokal: Diese Spiele gibt es im Stream

Am Dienstagabend startet die 2. Runde des Niederrheinpokals mit dem Heimspiel des SV Uedesheim gegen den FC Büderich. Diese Paarung wird es wie alle weiteren 16 Partien im Live-Ticker auf FuPa geben, zu drei Spielen gibt es parallel aber auch einen Live-Stream und Live-Highlights auf FuPa.tv.

Während die Redaktion von FuPa Niederrhein gemeinsam mit der Community alle Spiele im Ticker abbilden kann, ist bei drei weiteren Duellen die Kamera vor Ort. Das Gastspiel des MSV Duisburg beim SC Union Nettetal wird am Mittwoch ebenso wie das "Rückspiel" zwischen dem KFC Uerdingen und dem SV Biemenhorst auf FuPa.tv und im YouTube-Stream übertragen werden.

Nettetal gastierte im Frühjahr bereits beim MSV, zog im März aber beim 0:7 deutlich den Kürzeren. Vor eigenen Zuschauern hofft das Landesliga-Top-Team auf eine Überraschung gegen den amtierenden Tabellenführer der 3. Liga. In der Vorwoche bezwang der KFC Uerdingen Biemenhorst in der Oberliga bereits mit 6:1, verlor aber am Sonntag überraschend beim Schlusslicht Büderich mit 1:4. Da der SVB seine Lehren aus der Niederlage gezogen haben dürfte, sollte die Partie deutlich spannender werden.