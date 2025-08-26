Niederrheinpokal: Die zweite Runde verspricht packende Duelle

Der VfB 03 Hilden steht gegen die Sportfreunde Niederwenigern vor einer mentalen Herausforderung – und hofft auf einen „warmen“ Untergrund. Mit Partien wie Baumberg gegen Homberg und Monheim gegen Kleve stehen zudem brisante Oberliga-Duelle an.
Während der Meisterschaftskampf auf allen Fußball-Ebenen allmählich Fahrt aufnimmt, liegt das Augenmerk auf Verbandsebene auch auf dem Niederrheinpokal. Der geht bald in die zweite Runde. Unter den wachsamen Augen von Wolfgang Jades, dem Vorsitzenden des Verbandsfußballausschusses, loste vor wenigen Tagen der ehemalige Bundesliga-Profi Paul Hahn die kommenden Begegnungen aus.
Einen Tag vor dem Griff in die Lostrommel machte auch Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen mit einem 3:0-Sieg über den Landesligisten SV Budberg den Einzug in die nächste Runde klar. Nachzügler ist hingegen Drittligist Rot-Weiss Essen, der sich bei der letzten Auflage im Finale gegen den Regionalliga-Meister MSV Duisburg mit 2:1 durchsetzte und damit zum zwölften Mal den Pokal gewann. Auf dem Weg zum Cup-Triumph schalteten die Essener in der vergangenen Saison auch den VfB 03 Hilden aus. Zwar wehrte sich der Oberligist vor rund 1500 Zuschauern auf dem Naturrasen der Bandsbusch-Anlage nach Kräften, verlor aber letztlich in der dritten Runde mit 0:2. Während die Mannschaft von Tim Schneider vor zehn Tagen durch einen hart erkämpften 3:2-Erfolg über den starken Bezirksligisten DJK Sparta Bilk in die zweite Runde einzog, treten die Essener erst am Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) beim Bezirksligisten SV Solingen 08/10 an – und an der Favoritenrolle gibt es da keinen Zweifel. Der nächste Gegner steht in jedem Fall bereits fest und ist ein Schwergewicht: Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen zog im Viertelfinale der letzten Auflage nur knapp mit 1:2 gegen Rot-Weiß Essen den Kürzeren.
Nicht sicher ist hingegen, ob der Erfolg des Regionalliga-Absteigers KFC Uerdingen über den SSV Bergisch Born Bestand hat. Zwar setzte sich der KFC vor rund 1000 Zuschauern im Grotenburg-Stadion mit 1:0 gegen den Landesligisten durch, doch die Borner Verantwortlichen legten Einspruch gegen die Wertung der Begegnung ein. Jetzt muss das Sportgericht klären, ob wirklich alle Uerdinger Akteure der neuformierten Mannschaft spielberechtigt waren. Der Gewinner dieser Auseinandersetzung am grünen Tisch bekommt es Mitte September auf jeden Fall mit dem Oberligisten SV Biemenhorst zu tun.
Für die Fußballer des VfB 03 wartet in der zweiten Runde eine weitere machbare Aufgabe – zumindest auf dem Papier. Denn die Hildener bekommen es erneut mit einem Landesligisten zu tun. Die Sportfreunde Niederwenigern spielten in der vergangenen Saison allerdings noch in der Oberliga Niederrhein und mussten als Drittletzter mit sechs Punkten Rückstand auf die sichere Region absteigen. Eine Mannschaft, die Tim Schneider in keiner guten Erinnerung hat. „Diesmal spielen wir wenigstens nicht auf einem vereisten Platz“, kommentiert der Chefcoach des VfB 03 die 0:1-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen Anfang Dezember 2024. im Rückspiel setzte sich sein Team mit 3:2 durch – dabei fielen alle fünf Tore bereits in den ersten 45 Minuten.
Ein reines Oberliga-Duell erwartet übrigens die Sportfreunde Baumberg, die beim VfB Homberg antreten, aber auch den 1. FC Monheim, der beim 1. FC Kleve zu Gast ist. Ratingen 04/19 trifft auf den Landesligisten SV Scherpenberg.
Die Termine im Niederrheinpokal
1. Runde: 10. August 2025
2. Runde: 9. September 2025
3. Runde: 18. November 2025
Halbfinale: 24. März 2026
Endspiel: 23. Mai 2026