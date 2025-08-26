Auf den VfB Hilden wartet eine machbare Aufgabe im Pokal. – Foto: Markus Becker

Niederrheinpokal: Die zweite Runde verspricht packende Duelle Der VfB Hilden ist im Niederrheinpokal bei den SF Niederwenigern gefordert. Das gibt es außerdem. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Niederrheinpokal VfB Hilden

Der VfB 03 Hilden steht gegen die Sportfreunde Niederwenigern vor einer mentalen Herausforderung – und hofft auf einen „warmen“ Untergrund. Mit Partien wie Baumberg gegen Homberg und Monheim gegen Kleve stehen zudem brisante Oberliga-Duelle an.

Während der Meisterschaftskampf auf allen Fußball-Ebenen allmählich Fahrt aufnimmt, liegt das Augenmerk auf Verbandsebene auch auf dem Niederrheinpokal. Der geht bald in die zweite Runde. Unter den wachsamen Augen von Wolfgang Jades, dem Vorsitzenden des Verbandsfußballausschusses, loste vor wenigen Tagen der ehemalige Bundesliga-Profi Paul Hahn die kommenden Begegnungen aus. Einen Tag vor dem Griff in die Lostrommel machte auch Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen mit einem 3:0-Sieg über den Landesligisten SV Budberg den Einzug in die nächste Runde klar. Nachzügler ist hingegen Drittligist Rot-Weiss Essen, der sich bei der letzten Auflage im Finale gegen den Regionalliga-Meister MSV Duisburg mit 2:1 durchsetzte und damit zum zwölften Mal den Pokal gewann. Auf dem Weg zum Cup-Triumph schalteten die Essener in der vergangenen Saison auch den VfB 03 Hilden aus. Zwar wehrte sich der Oberligist vor rund 1500 Zuschauern auf dem Naturrasen der Bandsbusch-Anlage nach Kräften, verlor aber letztlich in der dritten Runde mit 0:2. Während die Mannschaft von Tim Schneider vor zehn Tagen durch einen hart erkämpften 3:2-Erfolg über den starken Bezirksligisten DJK Sparta Bilk in die zweite Runde einzog, treten die Essener erst am Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) beim Bezirksligisten SV Solingen 08/10 an – und an der Favoritenrolle gibt es da keinen Zweifel. Der nächste Gegner steht in jedem Fall bereits fest und ist ein Schwergewicht: Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen zog im Viertelfinale der letzten Auflage nur knapp mit 1:2 gegen Rot-Weiß Essen den Kürzeren.

Unklare Lage beim KFC