Niederrheinpokal: Beide Vereine trauern um verstorbenen MSV-Fan

Auch der Finalsieger Rot-Weiss Essen, dem der Zwischenfall natürlich ein wenig die ungetrübte Fröhlichkeit eines solchen Tages nahm, hat sich am Sonntag offiziell zu dem tragischen Vorfall geäußert. "Der Tod dieses Zuschauers stimmt uns alle bei Rot-Weiss Essen sehr traurig. Wir bedauern den Verlust und möchten der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen unser tifstes Mitgefühl, unsere Anteilnahme und unser aufrichtiges Beileid ausdrücken. Wir wünschen der Familie viel Kraft, Trost, Zusammenhalt und alles erdenklich Gute in dieser schweren Zeit", ist dort in der Erklärung zu lesen.

Versöhnliches Zeichen

Hat der eine oder andere am Samstag das Gefühl gehabt, dass es in einem solchen Moment zwischen den Traditionsvereinen eigentlich nichts Teilendes geben sollte, so stehen sie nun doch Seite an Seite - in all der Trauer zumindest ein versöhnliches Zeichen, so wie es auch sein soll. Denn am Ende ist der Fußball doch nur ein Spiel, wenn auch das schönste der Welt.