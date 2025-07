Niederrheinpokal-Auslosung live: Ticker ab 17.30 Uhr

Dafür könnt ihr am Mittwoch, 16. Juli, ab 17.30 Uhr den FuPa-Liveticker in diesem Text verfolgen. Ihr müsst lediglich diesen Text am Mittwoch regelmäßig aktualisieren, um alle neuen Einträge zu sehen.

+++ Liveticker zur 1. Runde des Niederrheinpokals +++

>>> Vorschau: Der Gewinner des Niederrheinpokals nimmt am DFB-Pokal teil. Rot-Weiss Essen hat als Sieger 2025 das große Los gezogen und trifft am 18. August auf Borussia Dortmund. Der VfR Warbeyen, Zweitliga-Aufsteiger und Sieger der Frauen, muss am 17. August beim 1. FC Neubrandenburg antreten. Lediglich die Gewinner des Ü32-Niederrheinpokals schauen in die Röhre, schließlich gibt es keinen DFB-Pokal der Altherren. Zuletzt jubelte die SpVg Odenkirchen mit einem 2:0-Erfolg über den SC St. Tönis.