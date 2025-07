Niederrheinpokal-Auslosung: Die Paarungen der 1. Runde!

Dafür könnt ihr am Mittwoch, 16. Juli, ab 17.30 Uhr den FuPa-Liveticker in diesem Text verfolgen. Ihr müsst lediglich diesen Text am Mittwoch regelmäßig aktualisieren, um alle neuen Einträge zu sehen.

+++ 18.34 Uhr: Das war's! Der MSV Duisburg wurde direkt als zweites Los gezogen, ein tolles Los für Victoria Mennrath! Rot-Weiss Essen gastiert als Titelverteidiger beim SV Solingen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

+++ 18.19 Uhr: Das waren die Frauen! Jetzt folgen noch die Männer - 32 Paarungen in der ersten Runde. Gelost wird aus zwei Töpfen - Topf 1: Landesliga abwärts, Topf 2: Oberliga aufwärts.

Die Paarungen der 1. Runde des Niederrheinpokals

Victoria Mennrath (Landesliga) - MSV Duisburg (3. Liga) DJK Twisteden (Bezirksliga) - Blau-Weiß Dingden (Oberliga) SG Unterrath (Landesliga) - SSVg Velbert (Regionalliga) SSV Grefrath (Bezirksliga) - SpVg Schonnebeck (Oberliga) SuS Schaag (Kreisliga B) - 1. FC Kleve (Oberliga) DJK/SF Katernberg (Landesliga) - 1. FC Bocholt (Regionalliga) DJK Sparta Bilk (Bezirksliga) - VfB 03 Hilden (Oberliga) PSV Wesel (Landesliga) - ETB Schwarz-Weiß Essen (Oberliga) SC Union Nettetal (Landesliga) - TSV Meerbusch (Oberliga) Duisburger FV (Bezirksliga) - SV Sonsbeck (Oberliga) VfL Repelen (Bezirksliga) - FC Büderich (Oberliga) VfR Krefeld-Fischeln (Bezirksliga) - Sportfreunde Baumberg (Oberliga) TVD Velbert (Landesliga) - VfB Homberg (Oberliga) SSV Bergisch Born (Landesliga) - KFC Uerdingen (Oberliga) VfB Speldorf (Landesliga) - SV Biemenhorst (Oberliga) TSV Krefeld-Bockum (Bezirksliga) - Wuppertaler SV (Regionalliga) FC Sterkrade 72 (Kreisliga A) - Ratingen 04/19 (Oberliga) SuS Dinslaken (Bezirksliga) - SC St. Tönis (Oberliga) SV Solingen (Bezirksliga) - Rot-Weiss Essen (3. Liga) SV Budberg (Landesliga) - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga) Fortuna Bottrop (Bezirksliga) - 1. FC Monheim (Oberliga) SpVgg Steele (Bezirksliga) - VfL Jüchen-Garzweiler (Oberliga) FSV Vohwinkel (Bezirksliga) - TSV Solingen (Landesliga) ESC Rellinghausen (Landesliga) - TuRU Düsseldorf (Landesliga) SV Lürrip (Bezirksliga) - Rheinland Hamborn (Bezirksliga) SC Oberhausen (Bezirksliga) - SV Scherpenberg (Landesliga) STV Hünxe (Kreisliga B) - TSV Weeze (Bezirksliga) TV Kalkum-Wittlaer (Bezirksliga) - Cronenberger SC (Bezirksliga) Mülheimer FC (Landesliga) - SC Velbert (Landesliga) Heisinger SV (Bezirksliga) - SV Uedesheim (Bezirksliga) 1. FC Grevenbroich-Süd (Bezirksliga) - ASV Einigkeit Süchteln (Landesliga) Sportfreunde Niederwenigern (Landesliga) - Viktoria Goch (Landesliga)

+++ 18.12 Uhr: Gelost wird aus zwei Töpfen - los geht es! Heimrecht hat das klassentiefere Team.

Die Paarungen der 1. Runde des Frauen-Niederrheinpokals

SV Brünen (Landesliga) - SV Budberg (Niederrheinliga) TS Rahm (Bezirksliga) - Grün-Weiß Lankern (Niederrheinliga) DJK Rhede (Landesliga) - Rhenania Bottrop (Niederrheinliga) FC Kray (Landesliga) - SG Kaarst (Niederrheinliga) DJK Twisteden (Bezirksliga) - SV Rosellen (Niederrheinliga) Mettmann-Sport (Landesliga) - SV Walbeck (Niederrheinliga) OSV Meerbusch (Bezirksliga) - DJK Tusa Düsseldorf (Niederrheinliga) TSV Solingen (Landesliga) - GSV Moers (Regionalliga) FV Mönchengladbach (Landesliga) - SV Heißen (Niederrheinliga) Vertreter Kreis Remscheid - CfR Links (Niederrheinliga) Siegfried Materborn (Landesliga) - MSV Duisburg (Niederrheinliga) SC Hardt (Bezirksliga) - SC Krefeld (Landesliga) TSV Union Wuppertal (Bezirksliga) - Viktoria Winnekendonk (Landesliga) SC Unterbach (Kreisliga) - SuS Niederbonsfeld (Landesliga) Wuppertaler SV (Bezirksliga) - TuS Essen-West (Bezirksliga) Linner SV (Bezirksliga) - SV Wanheim (Landesliga)

+++ 18.10 Uhr: Die Ü32-Herren sind durch, jetzt geht es mit den Frauen weiter. Der VfR Warbeyen nimmt als Zweitligist nicht am Niederrheinpokal teil! Deshalb darf die DJK Twisteden teilnehmen. Der Fußballkreis Remscheid hat noch keinen Teilnehmer ermittelt.

+++ 18.02 Uhr: Es geht los mit dem Ü32-Niederrheinpokal. Die 1. Runde wird am 27. September ausgetragen. Gelost wird aus einem Topf. Die Paarungen:

Die Paarungen der 1. Runde des Ü32-Niederrheinpokals

Fortuna Bredeney - SC St. Tönis SG Tusa06/Sparta Bilk - TS Rahm Rhenania Hamborn - BV Osterfeld TSV Ronsdorf - SuS Haarzopf VfL Repelen - SSV Dhünn SuS Dinslaken - ESC Rellinghausen Germania Hoisten - Grün-Weiß Flüren Viktoria Rheydt - SSV Sudberg TuS Stenern - Sportfreunde Vorst TuS Union Mülheim - Heisinger SV DJK Barlo - Rumelner TV SSV Strümp - Viktoria Jüchen-Garzweiler FC Neukirchen-Vluyn - SC Unterbach SpVg Odenkirchen (Titelverteidiger) - SF Lowick Rot-Weiß Venn - Blau-Weiß Fuhlenbrock Spvgg Sterkrade-Nord - TV Asberg

+++ 18.01 Uhr: Es geht los! Wolfgang Jades begrüßt als Verbandsfußballchef die Runde. Die Losfee ist der FSJler des Verbands.

+++ 17.58 Uhr: So, es sollte jeden Moment losgehen. Zwischenstand unserer Turnierfavorit-Umfrage (siehe unten): MSV Duisburg mit 38 Prozent, KFC Uerdingen mit 18 Prozent und ein Klub aus der Landes- oder Bezirksliga mit 13,2 Prozent vor RWE (12 Prozent).

+++ 17.55 Uhr: Bevor es in fünf Minuten losgehen soll, findet ihr am Textende jetzt auch alle Niederrheinpokalsieger jemals! Mit dabei ist auch der SV Straelen, der 2022 noch triumphierte, aber mittlerweile in der Kreisliga B zuhause ist.

+++17.51 Uhr: Scheinbar sind hier viele Zebra-Fans unterwegs! Ein erstes Zwischenhoch rechnet nämlich zu 45 Prozent mit einem Pokalsieg des MSV Duisburg. Übrigens: Direkt im Anschluss an die Auslosung spielt der MSV beim VfB Homberg - natürlich an dieser Stelle live auf FuPa.

+++ 17.49 Uhr: Die Männer starten mit der ersten Runde am 10. August, direkt vor dem Saisonstart. Paarungen mit Regional- und Drittligisten sollen erst am 19. und 20. August über die Bühne gehen. Die Frauen beginnen am 24. August. Finale der Männer: 23. Mai 2026. Finale der Frauen: 25. Mai 2026.

+++ 17.43 Uhr: Es ist natürlich ungewöhnlich, dass der Verband keine Zuschauer zur Auslosung zulässt, aber die Sportschule Wedau ist wegen der FISU (siehe oben) ausgelastet. Vielleicht wäre es für die kommenden Jahre ein guter Ansatz, den Termin an einen Klub zu verlosen, der das Event in seiner Sportwoche integrieren kann.

+++ 17.40 Uhr: Der Verband hat am Mittwoch den Oberliga-Spielplan veröffentlicht, den ihr hier findet. Das hat diesmal etwas länger gedauert, weil die 2. Frauen-Bundesliga auf sich warten ließ, in Warbeyen an den Start geht - und der VfR teilt sich mit Oberligist 1. FC Kleve ein Stadion. Am Donnerstag folgen die Landesligen, am Freitag die Bezirksligen. Soll bedeuten: Ab dem Wochenende dürften auch allmählich die Kreisligen folgen.

+++ 17.34 Uhr: Sollte der STV Hünxe oder SuS Schaag auf einen Drittligisten treffen, wären das die Paarung mit dem größtmöglichen Klassenunterschied. Hünxe und Schaag sind die beiden einzigen B-Ligisten im Teilnehmerfeld. Der FC Sterkrade spielt außerdem noch in der Kreisliga A.

+++ 17.30 Uhr: Hallo und willkommen zum Niederrheinpokal-Liveticker! Wir berichten über die Auslosung. Es geht um die Traumlose MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen bei den Herren.

>>> Vorschau: Der Gewinner des Niederrheinpokals nimmt am DFB-Pokal teil. Rot-Weiss Essen hat als Sieger 2025 das große Los gezogen und trifft am 18. August auf Borussia Dortmund. Der VfR Warbeyen, Zweitliga-Aufsteiger und Sieger der Frauen, muss am 17. August beim 1. FC Neubrandenburg antreten. Lediglich die Gewinner des Ü32-Niederrheinpokals schauen in die Röhre, schließlich gibt es keinen DFB-Pokal der Altherren. Zuletzt jubelte die SpVg Odenkirchen mit einem 2:0-Erfolg über den SC St. Tönis.

>>> Vorschau: Während der Wettbewerb der Herren mit 64 Teams startet, wird bei den Frauen und Ü32-Teams jeweils mit 32 Mannschaften gespielt.

Die Niederrheinpokal-Teilnehmer 2025/26 Rot-Weiss Essen (3. Liga) MSV Duisburg (3. Liga) Rot-Weiß Oberhausen Wuppertaler SV 1. FC Bocholt SSVg Velbert (alle Regionalliga)

Teilnehmer Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen Sportfreunde Baumberg Ratingen 04/19 SpVg Schonnebeck VfB 03 Hilden TVD Velbert SV Sonsbeck SC Union Nettetal 1. FC Kleve ETB Schwarz-Weiß Essen VfB Homberg Mülheimer FC TSV Meerbusch FC Büderich SC St. Tönis 1. FC Monheim Sportfreunde Niederwenigern SV Biemenhorst

Teilnehmer Kreispokal Duisburg, Dinslaken, Mülheim Rheinland Hamborn VfB Speldorf SuS Dinslaken Duisburger FV

Teilnehmer Kreispokal Düsseldorf Sparta Bilk SG Unterrath TuRU Düsseldorf TV Kalkum-Wittlaer

Teilnehmer Kreispokal Essen SpVgg Steele DJK/SF Katernberg ESC Rellinghausen Heisinger SV

Teilnehmer Kreispokal Grevenbroich-Neuss VfL Jüchen-Garzweiler 1. FC Grevenbroich-Süd SV Uedesheim

Teilnehmer Kreispokal Kempen-Krefeld VfR Krefeld-Fischeln SSV Grefrath SuS Schaag TSV Krefeld-Bockum

Teilnehmer Kreispokal Kleve-Geldern Viktoria Goch TSV Weeze DJK Twisteden

Teilnehmer Kreispokal Moers SV Scherpenberg SV Budberg VfL Repelen

Teilnehmer Kreispokal Mönchengladbach-Viersen ASV Einigkeit Süchteln Victoria Mennrath SV Lürrip

Teilnehmer Kreispokal Oberhausen-Bottrop FC Sterkrade SC Oberhausen Fortuna Bottrop

Teilnehmer Kreispokal Rees-Bocholt STV Hünxe Blau-Weiß Dingden PSV Wesel

Teilnehmer Kreispokal Remscheid SSV Bergisch Born

Teilnehmer Kreispokal Solingen SV Solingen TSV Solingen

Teilnehmer Kreispokal Wuppertal-Niederberg FSV Vohwinkel Wuppertal SC Velbert Cronenberger SC