Niederrheinpokal-Auslosung am Mittwoch im Livestream

Er geht wieder los, der Kampf um den Niederrheinpokal. – Foto: Arno Wirths

Es ist die größte Auslosung, die der Fußballvberband Niederrhein in einer Saison zu bieten hat. Denn wenn der Auftakt einer Saison im Niederrheinpokal ansteht, werden in der Sportschule Wedau in Duisburg die Lose der Erstrunden-Begegnungen der Frauen, Männer und Ü32-Männer ausgelost. Das heißt nichts anderes als: Es werden insgesamt 128 Lose aus den verschiedenen Töpfen gezogen, da hat die Losfee am Mittwoch, 8, Juli schon eine ordentliche Aufgabe vor sich.

Mark Borsch zieht die Lose

Und diese Aufgabe übernimmt mit Mark Borsch diesmal jemand, dessen Unparteilichkeit als Schiedsrichter natürlich kaum zu übertreffen ist. Erst zum Ende der abgelaufenen Saison hat der Mönchengladbacher seine aktive Laufbahn als Schiedsrichter-Assistent in der Bundesliga beendet, war fraglos über zwei Jahrzehnte eines der großen Aushängeschilder des FVN im Bereich der Schiedsrichterei. Und er wird seine Laufbahn wohl in Kürze im Bereich der Ausbildung fortsetzen.

Nun muss er aber zunächst einmal an die Löstöpfe, wo bei den Männern 64 Lose und bei den Frauen und Ü32-Männern je 32 Lose darauf warten, ihr passendes Gegenstück zu erhalten. Natürlich sind wir bei einem solchen Event auch live für Euch vor Ort dabei. Wir berichten im Livestream ab 18 Uhr für Euch von der Auslosung und lassen Euch in Echtzeit wissen, wie die Auftaktpaarungen der drei Wettbewerbe aussehen. Natürlich könnt ihr die Auslosung parallel auch im Liveticker bei FuPa verfolgen.