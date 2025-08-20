Niederrheinpokal: Auslosung am Donnerstag, Teilnehmer und Einspruch

Am Donnerstag wird um 18 Uhr die 2. Runde des Niederrheinpokals ausgelost - natürlich live auf FuPa. Am Mittwoch haben sich der MSV Duisburg, die SSVg Velbert, der 1. FC Bocholt und Rot-Weiß Oberhausen qualifiziert, so steht nur noch eine Partie der 1. Runde aus. Allerdings steht noch hinter zwei Teilnehmern ein Fragezeichen.

Rot-Weiss Essen spielt wegen der eigenen DFB-Pokal-Partie am vergangenen Montag gegen Borussia Dortmund (0:1) erst in der kommenden Woche gegen den Bezirksligisten SV Solingen. Für den Sieger dieser Partie wird also ein Platzhalter gezogen, wenn der Fußballverband Niederrhein (FVN) die Paarungen am Donnerstag ermittelt (Liveticker auf FuPa).

Doch es wird vermutlich auch einen zweiten Platzhalter geben, denn gegen den 1:0-Sieg des KFC Uerdingen gegen den SSV Bergisch Born läuft ein Einspruch. Der Landesligist wittert seine Chance, weil angeblich Spieler des KFC noch nicht spielberechtigt waren. Hierzu wird das Sportgericht des FVN zeitnah eine Entscheidung fällen (müssen), weil der Niederrheinpokal bereits am 9. und 10. September weitergeht. Weitere Informationen zum Thema und welche Spieler wohl betroffen sind, könnt ihr ab sofort in der neuen Folge des "Grotenburg-Geflüsters von FuPa Niederrhein" hören: