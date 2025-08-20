 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Kommt Bergisch Born nachträglich weiter?
Kommt Bergisch Born nachträglich weiter? – Foto: Andreas Bornewasser

Niederrheinpokal: Auslosung am Donnerstag, Teilnehmer und Einspruch

Niederrheinpokal: 31 der 32 Endrunden-Partien sind absolviert, doch hinter zwei Teilnehmern steht noch ein Fragezeichen. Es läuft rund um die Auslosung am Donnerstag noch ein Einspruch.

Am Donnerstag wird um 18 Uhr die 2. Runde des Niederrheinpokals ausgelost - natürlich live auf FuPa. Am Mittwoch haben sich der MSV Duisburg, die SSVg Velbert, der 1. FC Bocholt und Rot-Weiß Oberhausen qualifiziert, so steht nur noch eine Partie der 1. Runde aus. Allerdings steht noch hinter zwei Teilnehmern ein Fragezeichen.

Rot-Weiss Essen spielt wegen der eigenen DFB-Pokal-Partie am vergangenen Montag gegen Borussia Dortmund (0:1) erst in der kommenden Woche gegen den Bezirksligisten SV Solingen. Für den Sieger dieser Partie wird also ein Platzhalter gezogen, wenn der Fußballverband Niederrhein (FVN) die Paarungen am Donnerstag ermittelt (Liveticker auf FuPa).

Doch es wird vermutlich auch einen zweiten Platzhalter geben, denn gegen den 1:0-Sieg des KFC Uerdingen gegen den SSV Bergisch Born läuft ein Einspruch. Der Landesligist wittert seine Chance, weil angeblich Spieler des KFC noch nicht spielberechtigt waren. Hierzu wird das Sportgericht des FVN zeitnah eine Entscheidung fällen (müssen), weil der Niederrheinpokal bereits am 9. und 10. September weitergeht. Weitere Informationen zum Thema und welche Spieler wohl betroffen sind, könnt ihr ab sofort in der neuen Folge des "Grotenburg-Geflüsters von FuPa Niederrhein" hören:

Niederrheinpokal: Diese Teams sind weiter

  1. Blau-Weiß Dingden (Oberliga Niederrhein)
  2. SpVg Schonnebeck (Oberliga)
  3. 1. FC Kleve (Oberliga)
  4. VfB 03 Hilden (Oberliga)
  5. ETB SW Esssen (Oberliga)
  6. SC Union Nettetal (Landesliga)
  7. SV Sonsbeck (Oberliga)
  8. FC Büderich (Oberliga)
  9. Sportfreunde Baumberg (Oberliga)
  10. VfB Homberg (Oberliga)
  11. SV Biemenhorst (Oberliga)
  12. Ratingen 04/19 (Oberliga)
  13. SC St. Tönis (Oberliga)
  14. 1. FC Monheim (Oberliga)
  15. VfL Jüchen-Garzweiler (Oberliga)
  16. TSV Solingen (Landesliga)
  17. TuRU Düsseldorf (Landesliga)
  18. Rheinland Hamborn (Bezirksliga)
  19. SV Scherpenberg (Landesliga)
  20. STX Hünxe (Kreisliga B)
  21. TV Kalkum-Wittlaer (Bezirksliga)
  22. SC Velbert (Landesliga)
  23. ASV Einigkeit Süchteln (Landesliga)
  24. Sportfreunde Niederwenigern (Landesliga)
  25. KFC Uerdingen (Oberliga) - oder SSV Bergisch Born (Landesliga)?
  26. SV Uedesheim (Bezirksliga)
  27. Wuppertaler SV (Regionalliga)
  28. MSV Duisburg (3. Liga)
  29. SSVg Velbert (Regionalliga)
  30. 1. FC Bocholt (Regionalliga)
  31. RW Oberhausen (Regionalliga)
  32. Rot-Weiss Essen (3. Liga) / SV Solingen (Bezirksliga)

Niederrheinpokal-Termine 2025/26

1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)

1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten
2. Runde: 9. & 10. September 2025
Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025
Viertelfinale: 18. & 19. November 2025
Halbfinale: 24. & 25. März 2025
Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026

