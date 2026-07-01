 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Niederrheinpokal-Auslosung am 8. Juli im Livestream

Wir berichten für Euch am Mittwoch, 8. Juli, live aus der Sportschule Wedau von der Auslosung im Niederrheinpokal der Frauen, Männer und Ü32. Parallel gibt es auch einen Liveticker.

von Sascha Köppen · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Er geht wieder los, der Kampf um den Niederrheinpokal.
Er geht wieder los, der Kampf um den Niederrheinpokal. – Foto: Arno Wirths

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Niederrheinpokal

Es ist die größte Auslosung, die der Fußballvberband Niederrhein in einer Saison zu bieten hat. Denn wenn der Auftakt einer Saison im Niederrheinpokal ansteht, werden in der Sportschule Wedau in Duisburg die Lose der Erstrunden-Begegnungen der Frauen, Männer und Ü32-Männer ausgelost. Das heißt nichts anderes als: Es werden insgesamt 128 Lose aus den verschiedenen Töpfen gezogen, da hat die Losfee am Mittwoch, 8, Juli schon eine ordentliche Aufgabe vor sich.

Mark Borsch zieht die Lose

Und diese Aufgabe übernimmt mit Mark Borsch diesmal jemand, dessen Unparteilichkeit als Schiedsrichter natürlich kaum zu übertreffen ist. Erst zum Ende der abgelaufenen Saison hat der Mönchengladbacher seine aktive Laufbahn als Schiedsrichter-Assistent in der Bundesliga beendet, war fraglos über zwei Jahrzehnte eines der großen Aushängeschilder des FVN im Bereich der Schiedsrichterei. Und er wird seine Laufbahn wohl in Kürze im Bereich der Ausbildung fortsetzen.

Nun muss er aber zunächst einmal an die Löstöpfe, wo bei den Männern 64 Lose und bei den Frauen und Ü32-Männern je 32 Lose darauf warten, ihr passendes Gegenstück zu erhalten. Natürlich sind wir bei einem solchen Event auch live für Euch vor Ort dabei. Wir berichten im Livestream ab 18 Uhr für Euch von der Auslosung und lassen Euch in Echtzeit wissen, wie die Auftaktpaarungen der drei Wettbewerbe aussehen. Natürlich könnt ihr die Auslosung parallel auch im Liveticker bei FuPa verfolgen.

Teilnehmer am Niederrheinpokal der Herren

  1. Rot-Weiss Essen (3. Liga)
  2. MSV Duisburg (3. Liga)
  3. Fortuna Düsseldorf (3. Liga)
  4. Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)
  5. Wuppertaler SV (Regionalliga)
  6. 1. FC Bocholt (Regionalliga)
  7. SSVg Velbert (Regionalliga)

    Teilnehmer Oberliga Niederrhein

  8. KFC Uerdingen
  9. Sportfreunde Baumberg
  10. Ratingen 04/19
  11. SpVg Schonnebeck
  12. VfB 03 Hilden
  13. SV Sonsbeck
  14. DJK Adler Union Frintrop
  15. 1. FC Kleve
  16. ETB Schwarz-Weiß Essen
  17. VfB Homberg
  18. TSV Meerbusch
  19. FC Büderich
  20. SC St. Tönis
  21. 1. FC Monheim
  22. SV Biemenhorst
  23. Holzheimer SG
  24. VfL Jüchen-Garzweiler
  25. Blau-Weiß Dingden

    Teilnehmer Kreispokal Duisburg, Dinslaken, Mülheim

  26. Duisburger FV
  27. Sportfreunde Hamborn 07
  28. FSV Duisburg
  29. VfB Speldorf

    Teilnehmer Kreispokal Düsseldorf

  30. Lohausener SV
  31. FC Kosova Düsseldorf
  32. DSC 99 Düsseldorf

    Teilnehmer Kreispokal Essen

  33. SC Werden-Heidhausen
  34. ESC Rellinghausen
  35. FC Kray
  36. SG Essen-Schönebeck

    Teilnehmer Kreispokal Grevenbroich-Neuss

  37. SC Kapellen-Erft
  38. 1. FC Grevenbroich-Süd
  39. SV Rosellen

    Teilnehmer Kreispokal Kempen-Krefeld

  40. OSV Meerbusch
  41. TSV Kaldenkirchen
  42. VSF Amern
  43. SC Union Nettetal

    Teilnehmer Kreispokal Kleve-Geldern

  44. Viktoria Goch
  45. SF Broekhuysen
  46. DJK Twisteden

    Teilnehmer Kreispokal Moers

  47. Büdericher SV
  48. TuS Xanten
  49. SV Scherpenberg

    Teilnehmer Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

  50. Sportfreunde Neuwerk
  51. Rheydter SV
  52. SpVg Odenkirchen

    Teilnehmer Kreispokal Oberhausen-Bottrop

  53. VfB Bottrop
  54. SC Oberhausen
  55. SW Alstaden

    Teilnehmer Kreispokal Rees-Bocholt

  56. VfL Rhede
  57. SV Friedrichsfeld
  58. SV Haldern

    Teilnehmer Kreispokal Remscheid-Solingen

  59. DV Solingen
  60. FC Remscheid
  61. TSV Solingen

    Teilnehmer Kreispokal Wuppertal-Niederberg

  62. 1. FC Wülfrath
  63. TSV Ronsdorf
  64. SC Sonnborn

>>> Hier geht es zur Chronik des Niederrheinpokals