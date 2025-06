Niederrheinpokal: Auslosung am 16 Juli - diese Teams sind dabei

Kalender raus, Stift gespitzt: Am Mittwoch, den 16. Juli, steht die Auslosung der ersten Runde im Niederrheinpokal auf der Agenda. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) zieht die Lose im Wettbewerb der Herren, Frauen sowie der Ü32-Senioren. Insgesamt finden sich 128 Lose in den entsprechenden Töpfen. Die Auslosung kann wie gewohnt im Livestream verfolgt werden.

Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, leitet das Procedere, wer als Losfee fungiert, ist aktuell noch nicht bekannt. In der Sportschule Wedau sind in diesem Jahr allerdings keine Zuschauer erlaubt, da der Verband aufgrund der zeitgleich stattfindenden World University Games 2025 (FISU) keine ausreichenden Räumlichkeiten zur Verfügung hat. Trotzdem kann die Auslosung live verfolgt werden: Der FVN bietet wie gewohnt einen Livestream auf seiner Instagram-Seite an. Vor dem mobilen Endgerät können die Teilnehmer mitfiebern, ob sie das große Los gezogen haben.

Bei den Herren gehen die Finalisten der abgelaufenen Saison erneut als die großen Favoriten ins Rennen. Der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen sind als Drittligisten die klassenhöchsten Mannschaften, die am Wettbewerb teilnehmen. Die erste Runde ist für den 10. August vorgesehen, das Finale im Rahmen des Finaltag der Amateure findet am 23. Mai 2026 statt. Gesetzt sind die 1. Mannschaften aus der 3. Liga, der Regionalliga West und der Oberliga Niederrhein der Spielzeit 2024/25.