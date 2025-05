Niederrheinpokal: Auch RWO ist beim Finale zwischen MSV und RWE dabei

Dass Rot-Weiss Essen zumindest leicht favorisiert in das Finale des Niederrheinpokals am Samstag ( ab 16.30 Uhr im ausführlichen FuPa-Liveticker ) gegen den MSV Duisburg gehen wird, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, lässt sich für Uwe Koschniat als RWE-Coach letztlich nicht ganz wegdiskutieren. Dennoch ist das für ihn vor diesem Vergleich absolut keine Kategorie, die irgendwie von Belang wäre.

"Bei genauer Betrachtung gibt es da sicher auch Parameter, die man herumdrehen könnte, etwa den Heimvorteil, den ja der MSV hat", erklärt der erfahrene Trainer, der natürlich weiß, dass das durchaus eine Rolle spielen kann. Den Vorteil, den sonst nicht selten die Essener hatten, müssen sie diesmal an ihren Gegner abtreten. "Am Ende zählen in dieser Situation aber nur die 90 oder vielleicht auch 120 Minuten. Wenn der Ball rollt, dann ist das alles völlig gleichgültig."

Vor dem Pokalfinale blieben den Fans diesmal ein paar Trainingseinheiten verwehrt. "Der Sinn, wenn man nicht öffentlich trainiert, liegt natürlich darin, dass man nicht alles verraten will. In den letzten Ligaspielen haben wir teilweise aber sogar das Abschlusstraining für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wir waren da sehr fannah, haben oft viele Jugendliche bei den Einheiten dabeigehabt. Es gab dann auch einen kleinen Spannungsabfall, der auch normal ist, aber jetzt wollten wir uns auf dieses Spiel deshalb auch ohne Ablenkung vorbereiten", verrät Koschinat.

Sein Team will er jedenfalls nicht nach anderen Kriterien aufstellen, als er das bei den Ligaspielen getan hat. "Wir haben da immer so aufgestellt, dass wir bei 100 Prozent gewesen sind. So haben wir in Bielefeld eine herausragende Performance gezeigt, die wir dann letztlich bei 1860 München gekrönt haben. Da gibt es keine besondere Auswahl. Ein solches Spiel als singuläres Ereignis bringt immer eine hohe Motivation mit." Vor dem, was sein Kollege Dietmar Hirsch geleistet hat, bringt Koschinat viel Respekt mit. "Das war schon eine brutale Entwicklung beim MSV. Nach einer Phase in der Hinrunde, die das neu formierte Team gebraucht hat, um sich zu finden, hat sich die Mannschaft in der Rückrunde bis hin zu einer derartigen Überlegenheit entwickelt, die schon erdrückend war", sagt Koschinat, als wolle er auch so noch einmal klarstellen, dass die Partie absolut offen sein wird. Dennoch erwarten viele vom zweitbesten Rückrundenteam der 3. Liga natürlich, dass diese Dominanz von den Duisburgern maximal in kurzen Phasen zu sehen sein wird. Er macht aber natürlich klar, dass er absolut diesen Titel will. Auf die Frage, ob auch das mit dem DFB-Pokal zu verdienende Geld eine Rolle spiele, erklärte er: "Auch wenn es dafür nicht einen Euro geben würde, würde ich diesen Pokal wollen. Weil das für einen Trainer bleibt." Und das werden seine Spieler nicht anders sehen.

Torben Müsel kann mitwirken

Personell kann Koschinat wie auch sein Kollege beim MSV personell nicht klagen. Auch Torben Müsel wird am Samstag zur Verfügung stehen. "Der Einsatz in Stuttgart hatte ja auch den Sinn, das zu überprüfen. Aber Torben hat auch im Training in dieser Woche positive Rückmeldung gegeben." Ansonsten steht das komplette Personal der Vorwochen zur Verfügung.

Martin Ulankiewicz pfeift

Inzwischen steht auch fest, dass mit Rot-Weiß Oberhausen auch ein dritter großer Ruhrgebiets-Verein am Finale des Niederrheinpokals beteiligt sein wird. Denn Schiedsrichter Martin Ulankiewicz gehört dem Verein an, und für ihn wird es ebenfalls ein ganz besonderer Nachmittag. Denn nach diesem Spiel ist für den 34-Jährigen Schluss mit der aktiven Schiedsrichterei, wie der Reviersport vermeldet. Ein ganz spezieller Abschied also für den Unparteiischen.