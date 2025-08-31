Niederrheinpokal: Ansetzungen der 2. Runde - Topspiel erst im Oktober

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die 2. Runde im Niederrheinpokal offiziell angesetzt, drei Partien werden bereits am 9. September stattfinden. Der SC Union Nettetal empfängt in anderthalb Wochen den MSV Duisburg, das Topspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen steigt erst Mitte Oktober.
2. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - FC Büderich
Di., 09.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
Di., 09.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Union Nettetal - MSV Duisburg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Velbert - 1. FC Bocholt
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - SSVg Velbert
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen
1. Runde
Fr., 08.08.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden 1:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Cronenberger SC 1:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch 4:3 n.V.
So., 10.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Grevenbroich-Süd 3:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Velbert 1:2 n.V.
So., 10.08.25 15:00 Uhr STV Hünxe - TSV Weeze 2:1 n.V.
So., 10.08.25 15:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Scherpenberg 2:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Rheinland Hamborn 5:6 n.E.
So., 10.08.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - TuRU Düsseldorf 1:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TSV Solingen 0:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - VfL Jüchen-Garzweiler 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr Fortuna Bottrop - 1. FC Monheim 0:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC St. Tönis 1911/20 1:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - Ratingen 04/19 0:16
So., 10.08.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB Homberg 2:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Baumberg 0:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Repelen - FC Büderich 0:6
So., 10.08.25 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - SV Sonsbeck 0:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Union Nettetal - TSV Meerbusch 1:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel - ETB Schwarz-Weiß Essen 0:6
So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VfB 03 Hilden 2:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Biemenhorst 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Schaag - 1. FC Kleve 1:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Schonnebeck 1:10
So., 10.08.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - SSV Bergisch Born 1:0
So., 10.08.25 16:00 Uhr Heisinger SV - SV Uedesheim 4:6
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - TSV Krefeld-Bockum 7:0
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Budberg - RW Oberhausen 0:3
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - MSV Duisburg 0:7
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Bocholt 0:6
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SG Unterrath - SSVg Velbert 2:4
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SV Solingen 08/10 10:0