Niederrheinpokal am Samstag: Neusser Derby, RL-Absteiger in Essen

Mit dem Aufstieg der Holzheimer SG in die Oberliga fiel zuletzt das stimmungsgeladene Derby mit dem SC Kapellen über den Ligabetrieb aus. Umso bedeutsamer könnte das Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen sein, wenn sie sich in der 1. Runde des Niederrheinpokals nach knapp anderthalb Jahren wieder für ein Pflichtspiel messen.
'Oberliga gegen Landesliga' lautet auch das Motto in den beiden übrigen Spielen am Samstag. Dabei empfängt der ESC Rellinghausen am Krausen Bäumchen den Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert. Die Sportfreunde Neuwerk möchten vor dem ersten Landesliga-Jahr seit über 20 Jahren mit einer Überraschung gegen die Sportfreunde Baumberg in die Saison starten.
09.08.26 TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf
09.08.26 VfL Rhede - Ratingen 04/19
09.08.26 Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen
09.08.26 SV Rosellen - KFC Uerdingen
09.08.26 VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
09.08.26 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
09.08.26 SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
09.08.26 Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden
09.08.26 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
09.08.26 Lohausener SV - VfB Bottrop
09.08.26 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
09.08.26 FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
09.08.26 VfB Speldorf - VSF Amern
09.08.26 TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
09.08.26 Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
09.08.26 VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
09.08.26 SV Haldern - FC Remscheid
09.08.26 Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
09.08.26 FSV Duisburg - Viktoria Goch
09.08.26 Büdericher SV - SC Union Nettetal
09.08.26 FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
09.08.26 Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen
19.08.26 SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
26.08.26 SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
26.08.26 DV Solingen - 1. FC Bocholt
26.08.26 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
26.08.26 RW Oberhausen - FC Kray
09.09.26 SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf
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