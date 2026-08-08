Niederrheinpokal am Samstag: Neusser Derby, RL-Absteiger in Essen

Holzheim hat in der 1. Pokalrunde ein Derby vor der Brust. – Foto: Hubert Wilschrey

Mit dem Aufstieg der Holzheimer SG in die Oberliga fiel zuletzt das stimmungsgeladene Derby mit dem SC Kapellen über den Ligabetrieb aus. Umso bedeutsamer könnte das Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen sein, wenn sie sich in der 1. Runde des Niederrheinpokals nach knapp anderthalb Jahren wieder für ein Pflichtspiel messen.

'Oberliga gegen Landesliga' lautet auch das Motto in den beiden übrigen Spielen am Samstag. Dabei empfängt der ESC Rellinghausen am Krausen Bäumchen den Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert. Die Sportfreunde Neuwerk möchten vor dem ersten Landesliga-Jahr seit über 20 Jahren mit einer Überraschung gegen die Sportfreunde Baumberg in die Saison starten.