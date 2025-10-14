Niederrheinpokal am Dienstag live: Drei Regionalligisten im Einsatz

Der Sprung von der fünften in die vierten Klasse ist immens. Eine Beobachtung, die die Velberter für die laufende Saison am eigenen Leib erleben durften. Nach dem ersten Saisondrittel müssen die Velberter als Tabellenschlusslicht so bereits einen ersten Rückstand auf die Konkurrenz aufholen. In den entscheidenden Momenten fehlte der noch größtenteils unerfahrenen Mannschaft die Kaltschnäuzigkeit, weshalb noch kein Dreier nach elf Spielen zu Buche steht. Die Konsequenz: Trainer Ismail Jaroui wurde vor kurzem freigestellt, ein Nachfolger steht für das Pokalduell noch nicht zur Verfügung.

Stellt sich nun die Frage, ob die Velberter gegen den als Kandidat für den Aufstieg in die 3. Liga gehandelten 1. FC Bocholt ihre Kräfte mobilisieren können. Im Aufeinandertreffen von vor knapp drei Wochen spielte Bocholt seinen Favoritenstatus klar aus, nur durch Chancenwucher des FCB durfte Velbert in der Schlussphase noch einmal hoffen. Ohnehin blieb Bocholt in den vergangenen fünf Spielen gegen die SSVg ungeschlagen, dürfte sich mit nur noch einem Verbliebenen Drittligisten auch höhere Aussichten auf den Pokalgewinn ausrechnen. Das Team von Christopher Schorch besticht auf dem Papier besonders über eine eindrucksvolle Offensive, konnte seine Durchschlagskraft dadurch aber nicht immer auf den Platz bringen.

Schonnebeck hofft auf Überraschung gegen Wuppertal