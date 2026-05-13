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Niederrheinpokal 2026/27: Die meisten Teilnehmer stehen fest
Niederrheinpokal: In einigen Kreisen stehen noch Entscheidungen aus. Fraglich ist zudem, ob Fortuna Düsseldorf im Rennen ist. Die meisten Teilnehmer sind fix.
von André Nückel · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser
VfB Homberg und RW Oberhausen sind dabei. – Foto: Ulrich Laakmann
FuPa zeigt euch, welche Mannschaften bereits für den Niederrheinpokal 2026/27 qualifiziert sind. In Düsseldorf könnte es wegen Fortuna Düsseldorf noch zu einem Entscheidungsspiel kommen.
Wie immer gilt im Niederrheinpokal: Die Teams ab der Oberliga sind für die 1. Runde automatisch qualifiziert sind. Neben den Drittligisten Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg sowie den Regionalliga-Klubs 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und SSVg Velbert sind auch die 18 Teilnehmer der Oberliga gesetzt. Sonach stehen 24 der 64 Teilnehmer bereits fest, bevor in irgendeinem Wettbewerb überhaupt eine Minute gespielt wurde.
Die 40 weiteren Plätze gehen an die 12 Fußball-Kreise. Durch die Fusion der Kreise Remscheid und Solingen zum Fußballkreis Remscheid-Solingen wurden die bisherigen Plätze zusammengezählt - und der neue Kreis stellt am Saisonende gleich drei Teilnehmer. Das ist mittlerweile auch die Mindestzahl für alle Kreise, nur die Kreise Essen, Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Kempen-Krefeld und Kleve-Geldern stellen vier Mannschaften.
Sollte Fortuna Düsseldorf allerdings aus der 2. Bundesliga absteigen, hätte Düsseldorf nur noch drei Plätze, weil Düsseldorf als gesetzter Drittligist automatisch einen Platz erhält.
Kleve-Geldern und Rees-Bocholt drücken MSV und RWE die Daumen
Hinweis: Sollten der MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen, verringert sich die Zahl der gesetzten Mannschaften um jeweils eins - maximal zwei. Zuerst würde der Fußballkreis Kleve-Geldern profitieren, dann käme Rees-Bocholt. In diesem Fall wäre selbst der Verlierer des Spiels um Platz drei als vierte Mannschaft für den Niederrheinpokal qualifiziert.
Diese Niederrheinpokal-Teilnehmer für 2026/27 stehen schon fest