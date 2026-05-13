 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Niederrheinpokal 2026/27: Die meisten Teilnehmer stehen fest

Niederrheinpokal: In einigen Kreisen stehen noch Entscheidungen aus. Fraglich ist zudem, ob Fortuna Düsseldorf im Rennen ist. Die meisten Teilnehmer sind fix.

von André Nückel · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser
VfB Homberg und RW Oberhausen sind dabei.
VfB Homberg und RW Oberhausen sind dabei. – Foto: Ulrich Laakmann

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FuPa zeigt euch, welche Mannschaften bereits für den Niederrheinpokal 2026/27 qualifiziert sind. In Düsseldorf könnte es wegen Fortuna Düsseldorf noch zu einem Entscheidungsspiel kommen.

Wie immer gilt im Niederrheinpokal: Die Teams ab der Oberliga sind für die 1. Runde automatisch qualifiziert sind. Neben den Drittligisten Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg sowie den Regionalliga-Klubs 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und SSVg Velbert sind auch die 18 Teilnehmer der Oberliga gesetzt. Sonach stehen 24 der 64 Teilnehmer bereits fest, bevor in irgendeinem Wettbewerb überhaupt eine Minute gespielt wurde.

Die 40 weiteren Plätze gehen an die 12 Fußball-Kreise. Durch die Fusion der Kreise Remscheid und Solingen zum Fußballkreis Remscheid-Solingen wurden die bisherigen Plätze zusammengezählt - und der neue Kreis stellt am Saisonende gleich drei Teilnehmer. Das ist mittlerweile auch die Mindestzahl für alle Kreise, nur die Kreise Essen, Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Kempen-Krefeld und Kleve-Geldern stellen vier Mannschaften.

Sollte Fortuna Düsseldorf allerdings aus der 2. Bundesliga absteigen, hätte Düsseldorf nur noch drei Plätze, weil Düsseldorf als gesetzter Drittligist automatisch einen Platz erhält.

>>> Alle aktuellen Informationen zum Niederrheinpokal 2025/26

40 Teilnehmer werden über den Kreispokal ermittelt - die Verteilung

  • Essen - 135 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Duisburg, Dinslaken, Mülheim - 120 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Kempen & Krefeld - 116 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Düsseldorf - 111 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Kleve & Geldern - 105 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Rees & Bocholt - 100 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Remscheid & Solingen - 100 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Wuppertal & Niederberg - 95 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Mönchengladbach & Viersen - 90 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Grevenbroich & Neuss - 87 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Oberhausen & Bottrop - 85 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Moers - 82 Mannschaften: 3 Teilnehmer
    Gesamt: 40 Teilnehmer

Kleve-Geldern und Rees-Bocholt drücken MSV und RWE die Daumen

Hinweis: Sollten der MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen, verringert sich die Zahl der gesetzten Mannschaften um jeweils eins - maximal zwei. Zuerst würde der Fußballkreis Kleve-Geldern profitieren, dann käme Rees-Bocholt. In diesem Fall wäre selbst der Verlierer des Spiels um Platz drei als vierte Mannschaft für den Niederrheinpokal qualifiziert.

Diese Niederrheinpokal-Teilnehmer für 2026/27 stehen schon fest

  1. Rot-Weiss Essen (3. Liga)
  2. MSV Duisburg (3. Liga)
  3. Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)
  4. Wuppertaler SV (Regionalliga)
  5. 1. FC Bocholt (Regionalliga)
  6. SSVg Velbert (Regionalliga)

    Teilnehmer Oberliga Niederrhein

  7. KFC Uerdingen
  8. Sportfreunde Baumberg
  9. Ratingen 04/19
  10. SpVg Schonnebeck
  11. VfB 03 Hilden
  12. SV Sonsbeck
  13. SC Union Nettetal
  14. 1. FC Kleve
  15. ETB Schwarz-Weiß Essen
  16. VfB Homberg
  17. TSV Meerbusch
  18. FC Büderich
  19. SC St. Tönis
  20. 1. FC Monheim
  21. SV Biemenhorst
  22. Holzheimer SG
  23. VfL Jüchen-Garzweiler
  24. Blau-Weiß Dingden

    Teilnehmer Kreispokal Duisburg, Dinslaken, Mülheim

  25. Duisburger FV
  26. Sportfreunde Hamborn 07
  27. FSV Duisburg
  28. VfB Speldorf

    Teilnehmer Kreispokal Düsseldorf

  29. Lohausener SV
  30. FC Kosova Düsseldorf
  31. DSC 99 Düsseldorf
  32. Hilden 05/06 (Sollte Fortuna Düsseldorf absteigen, müssen DSC 99 und Hilden 05/06 ein Entscheidungsspiel austragen)

    Teilnehmer Kreispokal Essen

  33. SC Werden-Heidhausen
  34. ESC Rellinghausen
  35. FC Kray
  36. SG Essen-Schönebeck

    Teilnehmer Kreispokal Grevenbroich-Neuss

  37. SC Kapellen-Erft
  38. 1. FC Grevenbroich-Süd
  39. SV Rosellen

    Teilnehmer Kreispokal Kempen-Krefeld

  40. OSV Meerbusch
  41. TSV Kaldenkirchen
  42. VSF Amern
  43. SC Union Nettetal

    Teilnehmer Kreispokal Kleve-Geldern

  44. Viktoria Goch
  45. SF Broekhuysen
  46. DJK Twisteden

    Teilnehmer Kreispokal Moers

  47. Büdericher SV
  48. TuS Xanten
  49. SV Scherpenberg

    Teilnehmer Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

  50. Sportfreunde Neuwerk
  51. Rheydter SV
  52. SpVg Odenkirchen

    Teilnehmer Kreispokal Oberhausen-Bottrop

  53. VfB Bottrop
  54. SC Oberhausen
  55. SW Alstaden / Spvgg Sterkrade-Nord

    Teilnehmer Kreispokal Rees-Bocholt

  56. VfL Rhede
  57. SV Friedrichsfeld
  58. SV Rees / SV Haldern

    Teilnehmer Kreispokal Remscheid-Solingen

  59. DV Solingen
  60. FC Remscheid
  61. TSV Solingen / TuSpo Richrath

    Teilnehmer Kreispokal Wuppertal-Niederberg

  62. 1. FC Wülfrath
  63. TSV Ronsdorf
  64. SC Sonnborn / TFC Wuppertal

>>> Hier geht es zur Chronik des Niederrheinpokals

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