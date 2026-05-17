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Allgemeines

Niederrheinpokal 2026/27: 63 von 64 Teilnehmern stehen fest

Fast alle Teilnehmer für die Niederrheinpokal-Kampagne 2026/27 stehen fest. Nur der Kreis Remscheid-Solingen lässt noch auf sich warten. Veränderungen sind wegen Rot-Weiss Essen möglich.

von André Nückel · Gestern, 22:45 Uhr · 0 Leser
Der SC St. Tönis steht sogar im DFB-Pokal.
Der SC St. Tönis steht sogar im DFB-Pokal. – Foto: Jens Terhardt

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Niederrheinpokal
RW Essen
MSV Duisburg
RW Oberhausen
Wuppertaler SV

Fast alle Teilnehmer für den Niederrheinpokal 2026/27 stehen fest - 63 von 64 Mannschaften! Während der Fußballkreis Remscheid-Solingen noch einen Klub ermitteln muss, kann es noch Veränderungen wegen Rot-Weiss Essen geben.

Wie immer gilt im Niederrheinpokal: Die Teams ab der Oberliga sind für die 1. Runde automatisch qualifiziert sind. Neben den Drittligisten Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg sowie den Regionalliga-Klubs 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und SSVg Velbert sind auch die 18 Teilnehmer der Oberliga gesetzt. Sonach stehen 24 der 64 Teilnehmer bereits fest, bevor in irgendeinem Wettbewerb überhaupt eine Minute gespielt wurde.

Die 40 weiteren Plätze gehen an die 12 Fußball-Kreise. Durch die Fusion der Kreise Remscheid und Solingen zum Fußballkreis Remscheid-Solingen wurden die bisherigen Plätze zusammengezählt - und der neue Kreis stellt am Saisonende gleich drei Teilnehmer. Das ist mittlerweile auch die Mindestzahl für alle Kreise, nur die Kreise Essen, Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Kempen-Krefeld und Kleve-Geldern stellen vier Mannschaften.

Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf nimmt F95 einen Startplatz ein, dadurch hat der Kreis Düsseldorf aber keinen vierten Startplatz über den Kreispokal mehr.

>>> Alle aktuellen Informationen zum Niederrheinpokal 2025/26

39 Teilnehmer werden über den Kreispokal ermittelt - die Verteilung

  • Essen - 135 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Duisburg, Dinslaken, Mülheim - 120 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Kempen & Krefeld - 116 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Düsseldorf - 111 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Kleve & Geldern - 105 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Rees & Bocholt - 100 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Remscheid & Solingen - 100 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Wuppertal & Niederberg - 95 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Mönchengladbach & Viersen - 90 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Grevenbroich & Neuss - 87 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Oberhausen & Bottrop - 85 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Moers - 82 Mannschaften: 3 Teilnehmer
    Gesamt: 40 Teilnehmer

Kleve-Geldern und Rees-Bocholt drücken MSV und RWE die Daumen

Hinweis: Sollte Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen, verringert sich die Zahl der gesetzten Mannschaften um eins. Der Fußballkreis Kleve-Geldern würde profitieren, in diesem Fall der SV Veert, der Vierter wurde.

Diese Niederrheinpokal-Teilnehmer für 2026/27 stehen schon fest

  1. Rot-Weiss Essen (3. Liga) - könnte noch rausfliegen, dann würde der SV Veert nachrücken
  2. MSV Duisburg (3. Liga)
  3. Fortuna Düsseldorf (3. Liga)
  4. Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)
  5. Wuppertaler SV (Regionalliga)
  6. 1. FC Bocholt (Regionalliga)
  7. SSVg Velbert (Regionalliga)

    Teilnehmer Oberliga Niederrhein

  8. KFC Uerdingen
  9. Sportfreunde Baumberg
  10. Ratingen 04/19
  11. SpVg Schonnebeck
  12. VfB 03 Hilden
  13. SV Sonsbeck
  14. SC Union Nettetal
  15. 1. FC Kleve
  16. ETB Schwarz-Weiß Essen
  17. VfB Homberg
  18. TSV Meerbusch
  19. FC Büderich
  20. SC St. Tönis
  21. 1. FC Monheim
  22. SV Biemenhorst
  23. Holzheimer SG
  24. VfL Jüchen-Garzweiler
  25. Blau-Weiß Dingden

    Teilnehmer Kreispokal Duisburg, Dinslaken, Mülheim

  26. Duisburger FV
  27. Sportfreunde Hamborn 07
  28. FSV Duisburg
  29. VfB Speldorf

    Teilnehmer Kreispokal Düsseldorf

  30. Lohausener SV
  31. FC Kosova Düsseldorf
  32. DSC 99 Düsseldorf / Hilden 05/06 (Sollte Fortuna Düsseldorf absteigen, müssen DSC 99 und Hilden 05/06 ein Entscheidungsspiel austragen)

    Teilnehmer Kreispokal Essen

  33. SC Werden-Heidhausen
  34. ESC Rellinghausen
  35. FC Kray
  36. SG Essen-Schönebeck

    Teilnehmer Kreispokal Grevenbroich-Neuss

  37. SC Kapellen-Erft
  38. 1. FC Grevenbroich-Süd
  39. SV Rosellen

    Teilnehmer Kreispokal Kempen-Krefeld

  40. OSV Meerbusch
  41. TSV Kaldenkirchen
  42. VSF Amern
  43. SC Union Nettetal

    Teilnehmer Kreispokal Kleve-Geldern

  44. Viktoria Goch
  45. SF Broekhuysen
  46. DJK Twisteden

    Teilnehmer Kreispokal Moers

  47. Büdericher SV
  48. TuS Xanten
  49. SV Scherpenberg

    Teilnehmer Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

  50. Sportfreunde Neuwerk
  51. Rheydter SV
  52. SpVg Odenkirchen

    Teilnehmer Kreispokal Oberhausen-Bottrop

  53. VfB Bottrop
  54. SC Oberhausen
  55. SW Alstaden

    Teilnehmer Kreispokal Rees-Bocholt

  56. VfL Rhede
  57. SV Friedrichsfeld
  58. SV Haldern

    Teilnehmer Kreispokal Remscheid-Solingen

  59. DV Solingen
  60. FC Remscheid
  61. TSV Solingen / TuSpo Richrath

    Teilnehmer Kreispokal Wuppertal-Niederberg

  62. 1. FC Wülfrath
  63. TSV Ronsdorf
  64. SC Sonnborn

>>> Hier geht es zur Chronik des Niederrheinpokals

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