Niederrheinpokal: 1. FC Bocholt folgt Ratingen 04/19 ins Halbfinale Niederrheinpokal: Im Verbandspokal stehen sich die besten acht Mannschaften gegenüber.

Am Samstag stand das erste Viertelfinale zwischen den beiden Oberligisten Sonsbeck und Ratingen an. Am Mittwochabend standen sich Meerbusch und Bocholt gegenüber. Die Paarungen zwischen Wuppertal und Essen sowie Mettmann und Oberhausen mussten aus Termingründen und auf Anweisung der Polizei in das kommende Jahr verlegt werden. Zieltermin ist hier der 22. März.

_______________

Diese Spiele gibt es im März

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen

_______________

ASV Mettmann - Rot-Weiß Oberhausen

_______________

So liefen die Spiele im Achtelfinale

ASV Mettmann – SSVg Velbert 3:1

ASV Mettmann: Emrah Cöl, Justus Erkens, Mohamed Barkammich (58. Utku Acici) (67. Mohamed Siala), Halil Günes, Makuntima Ntuku, Abdelkarim Ifrassen, Steven Winterfeld, Alessio Falco (93. Patrick Stelzer), Mustafa Kalkan (62. Uras Acici), Ardian Duraku, Daniel Rehag (67. Feyzullah Demirkol) - Trainer: Daniele Varveri

SSVg Velbert: Marvin Niklas Gomoluch, Tristan Duschke (67. Athanasios Xiros), Joey Justin Gabriel, Yasin-Cemal Kaya, Yannick Geisler (46. Patrick Schikowski), Max Machtemes, Timo Mehlich (58. Calvin Minewitsch), Ismail Remmo (76. Axel Glowacki), Cellou Diallo, Jonas Erwig-Drüppel (55. Yusa-Semih Alabas), Robin Hilger - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Daniel Rehag (38.), 2:0 Mustafa Kalkan (43.), 3:0 Steven Winterfeld (49. Foulelfmeter), 3:1 Cellou Diallo (66. Foulelfmeter)



KFC Uerdingen 05 – Rot-Weiß Oberhausen 2:4 n.E.

KFC Uerdingen 05: Robin Udegbe, Vedran Beric (80. Ryo Iwata), Sander Rau, Leonel Kadiata, Philipp Meißner, Kevin Weggen, Joshua Yeboah (62. Levan Kenia), Maik Odenthal (77. Pascale Talarski), Alexander Lipinski, Maximilian Funk (46. Shun Terada), Gianluca Rizzo (82. Younes Mouadden) - Trainer: Alexander Voigt

Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Michael Wentzel, Nils Winter, Fabian Holthaus (84. Jerome Propheter), Nico Klaß, Pierre Fassnacht, Tanju Öztürk, Kelvin Lunga (54. Christian März), Anton Heinz, Sven Kreyer (83. Kilian Skolik) (106. Jan-Lucas Dorow), Leroy-Jacques Mickels (80. Denis Donkor) - Trainer: Mike Terranova

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 2500

Tore: 1:0 Alexander Lipinski (7.), 1:1 Leroy-Jacques Mickels (45.), 1:2 Leroy-Jacques Mickels (70.), 2:2 Levan Kenia (89.), 2:3 Tanju Öztürk (121. i.E.), 2:4 Nils Winter (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Kevin Weggen (KFC Uerdingen 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Michael Wentzel (Rot-Weiß Oberhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Udegbe (121.). Alexander Lipinski (KFC Uerdingen 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Davari (121.). Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Udegbe (121.). Younes Mouadden (KFC Uerdingen 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Davari (121.). Shun Terada (KFC Uerdingen 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Davari (121.).



Mülheimer FC 97 – Wuppertaler SV 1:2 n.V.

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Nurettin Kayaoğlu, Celal Karabudak, Sahin Karabudak, Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze, Leon Janberk Anadol, Sandro Garcia Melian, Argjent Emrula (73. Obinna Bryan Asagwara), Delowan Nawzad (54. Paul Ihnacho Ikechukwu), Arman Corbo (89. Serdy Nguala), Anil Yildirim (95. Jeff Gyasi) - Trainer: Soumiya Bouhadi - Trainer: Bartosz Maslon - Trainer: Michael Maslon

Wuppertaler SV: Franz Langhoff, Lion Schweers, Oktay Dal, Jeron Al-Hazaimeh, Philipp Hanke (73. Moritz Montag), Giovanni Multari (46. Kevin Hagemann), Valdet Rama (79. Tobias Peitz), Marco Stiepermann, Kevin Pires-Rodrigues, Lewin Alexander D Hone (67. Serhat-Semih Güler), Roman Prokoph - Trainer: Hüzeyfe Dogan

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel) - Zuschauer: 800

Tore: 1:0 Arman Corbo (20.), 1:1 Lion Schweers (41.), 1:2 Tobias Peitz (98.)



1. FC Kleve – SV Sonsbeck 0:1

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Kai Robin Schneider, Frederik Meurs (87. Sezai Kezer), Folarin Ibigoni Williams (84. Mike Terfloth), Niklas Klein-Wiele, Nathnael Scheffler, Fabio Forster, Luca Thuyl, Tim Haal, Danny Rankl (40. Diwan Duyar), Pascal Hühner (68. Luca Plum) - Trainer: Umut Akpinar

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Chong Johnny Lu (90. Tobias Meier), Philipp Elspaß, Servet Furkan Aydin, Jannis Pütz (70. Luca Terfloth), Luca Janßen (60. Alexander Maas), Sebastian Leurs, Noah Devran Andich Abdeslam (88. Max Werner), Klaus Keisers, Denis Massold, Maximilian Fuchs (86. Robin Schoofs) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Kaarst) - Zuschauer: 360

Tore: 0:1 Jannis Pütz (5. Foulelfmeter)



SpVg Schonnebeck – Germania Ratingen 04/19 2:5 n.E.

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Nils van den Woldenberg, Georgios Ketsatis, Calvin Küper (75. Veli Cetin), Luca Nikolai, Louis Jozek, Kevin Kehrmann, Nermin Badnjevic, Tarkan Yerek - Trainer: Dirk Tönnies - Trainer: Ingo Christ

Germania Ratingen 04/19: Luca Christian Fenzl, Noah Jecksties, Mike Koenders, Erkan Ari, Tom Hirsch (77. Leonard Bajraktari), Emre Demircan, Ali Can Ilbay, Simon Busch (119. Tim Potzler), Moses Lamidi, Yassin Merzagua (77. Melvin Ridder), Ali Hassan Hammoud (82. Samed Yesil) - Trainer: Christian Schütz - Trainer: Martin Hasenpflug - Trainer: Mauro Alfani

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer: 128

Tore: 1:0 Nermin Badnjevic (43.), 1:1 Yassin Merzagua (68.), 2:1 Matthias Bloch (73.), 2:2 Moses Lamidi (90.+2), 2:3 Melvin Ridder (121. i.E.), 2:4 Tim Potzler (121. i.E.), 2:5 Emre Demircan (121. i.E.)

Rot: Noah Jecksties (71./Germania Ratingen 04/19/)

Besondere Vorkommnisse: Robin Andre Brandner (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Luca Christian Fenzl (121.). Ebeny Senior Nguimba (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Luca Christian Fenzl (121.). Nils van den Woldenberg (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).



TuRU Düsseldorf – 1. FC Bocholt 6:7 n.E.

TuRU Düsseldorf: Mario Zelic, Daniel Rey Alonso (103. Sekou Cheick Conde), Tolga Erginer, Maxwell Bimpeh, Lukas Reitz, Niklas Harth, Atsushi Inoue, Oluremi Martins Williams, Batuhan Özden, Erick Surmanski, Sahin Ayas (106. Cameron Mc Gregor) - Trainer: Francisco Carrasco

1. FC Bocholt: Jona Luis Scholz, Jeffrey Obst, Arman Corovic, Leander Goralski, Mergim Fejzullahu, Fabio-Daniel Simoes Ribeiro (110. Tim Winking), Florian Abel, Marko Stojanovic, Kento Wakamiya (75. Mergim Fejzullahu), Isaak Simion Akritidis (66. Robert Tochukwu Nnaji), Malek Fakhro - Trainer: Marcus John

Schiedsrichter: Lukas Krings () - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Malek Fakhro (15.), 1:1 Oluremi Martins Williams (43.), 1:2 Mergim Fejzullahu (53.), 2:2 Daniel Rey Alonso (69. Foulelfmeter), 3:2 Sahin Ayas (74.), 3:3 Andre Bugla (83.), 4:3 Lukas Reitz (121. i.E.), 4:4 Malek Fakhro (121. i.E.), 4:5 Jeffrey Obst (121. i.E.), 5:6 Robert Tochukwu Nnaji (121. i.E.), 6:6 Cameron Mc Gregor (121. i.E.), 6:7 Arman Corovic (121. i.E.)



TSV Meerbusch – Sportfreunde Hamborn 07 4:1

TSV Meerbusch: Marvin Oberhoff, Kevin Bartschies, Patrick Ellguth (75. Dion Gutaj), Janik Roeber, Daniel Hoff, Leon Kempkens, Memlan Darwish (37. Tom Meurer), Tim Nehrbauer, Fabio Fahrian, Oguz Ayan, Harumi Goto (85. Ebenezer Amoah) - Trainer: Kevin Kreuzberg

Sportfreunde Hamborn 07: Marian Ograjensek, Colin Schmitt, Michel Roth, Dennis Wichert, Gino Mastrolonardo, Marcel Stenzel (52. Timm Golley), Noah Gabriel Herrmann, Julian Bode, Marco De Stefano (89. Ahmet Ünal Ergün), Kilian Schaar (76. Nick Bennmann), Pascal Spors - Trainer: Julian Berg

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabio Fahrian (28.), 2:0 Fabio Fahrian (48.), 3:0 Daniel Hoff (65.), 3:1 Gino Mastrolonardo (66.), 4:1 Dion Gutaj (90.+1)

Rot: Colin Schmitt (72./Sportfreunde Hamborn 07/Notbremse )



ETB Schwarz-Weiß Essen – Rot-Weiss Essen 5:7 n.E.

ETB Schwarz-Weiß Essen: Stefan Jaschin, Pascal Kubina, Marvin Matten (98. Matthias Tietz), Bünyamin Sahin, Frederik Lach, Giuliano Zimmerling (89. Ferhat Mumcu), Bilal Akhal (78. Fatih Özbayrak), Dominik Reichardt, Marcello Romano, Prince Kimbakidila (120. Marc Andre Gotzeina), Noel Futkeu - Trainer: Damian Apfeld - Trainer: Ulf Ripke

Rot-Weiss Essen: Felix Bernd Wienand, Meiko Sponsel (59. Mustafa Kourouma), Felix Herzenbruch, Sandro Plechaty, Felix Götze (46. Ben Heuser), Andreas Wiegel, Clemens Fandrich (46. Niklas Tarnat), Ron Berlinski (59. Luca Wollschläger), Aurel Loubongo-M'Boungou (74. Isaiah Young), Lawrence Ennali, Kevin Holzweiler - Trainer: Christoph Dabrowski

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) - Zuschauer: 3522

Tore: 0:1 Lawrence Ennali (10.), 0:2 Lawrence Ennali (14.), 0:3 Ron Berlinski (29.), 1:3 Marcello Romano (35.), 2:3 Noel Futkeu (69.), 3:3 Edisher Ugrekhelidze (90.+3), 4:3 Bünyamin Sahin (121. i.E.), 4:4 Lawrence Ennali (121. i.E.), 4:5 Niklas Tarnat (121. i.E.), 5:5 Marc Andre Gotzeina (121. i.E.), 5:6 Felix Herzenbruch (121. i.E.), 5:7 Isaiah Young (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Frederik Lach (ETB Schwarz-Weiß Essen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Ferhat Mumcu (ETB Schwarz-Weiß Essen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Bernd Wienand (121.).