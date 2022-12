Niederrheinliga: Unterrath neuer Erster, KFC und Bocholt siegen Die SG Unterrath hat die Tabellenführung der A-Junioren-Niederrheinliga auch übernommen, weil das Topspiel zwischen Velbert und Wuppertal ausgefallen ist. Der KFC Uerdingen und der 1. FC Bocholt feiern wichtige Erfolge.

Für den VfR Krefeld-Fischeln gab es auch gegen den FC Kray nichts zu holen. Tumay Aydemir reiht sich in die Reihe der Akteure ein, die am 9. Spieltag zweimal für ihre Truppe jubelten und somit auch den Unterschied beim 3:1-Erfolg markierte. Während Kray vier eingenommen hat, bleibt Fischeln Vorletzter.



VfR Krefeld-Fischeln – FC Kray 1:3

VfR Krefeld-Fischeln: - Trainer: Ronny Kockel

FC Kray: Maurice Pascal Walz, Eray Ciplak, Phil Kappler, Yaw Osei Awuah (92. Pascal Maurice Janus), Brown Osaro Amadin, Luka Brons (69. Anis El Ghiat), Poyraz-Can Sahin (54. Rahim Dreypelcher), Edmond Kadrijaj (90. Noah Becker), Ayoub Ben Haddaj, Tumay Aydemir, Aaron Oten-Appiah (92. Kevin Emil Friessner Montas) - Trainer: Andreas Höbusch

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Luka Brons (25.), 0:2 Tumay Aydemir (31.), 1:3 Tumay Aydemir (87.)

So geht es in der A-Junioren-Niederrheinliga weiter

Kaum eine Liga startet früher in das Spieljahr 2023 als die U19-Niederrheinliga. Das liegt daran, dass die Gruppe nach dem 15. und letzten Spieltag der Hinrunde aufgeteilt wird. Im Anschluss geht es in Auf- und Abstiegsrunden weiter.

10. Spieltag

So., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - SpVg Schonnebeck

So., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Velbert

So., 29.01.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - KFC Uerdingen 05

So., 29.01.23 11:00 Uhr VfB Homberg - Germania Ratingen 04/19

So., 29.01.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln

So., 29.01.23 11:00 Uhr FC Kray - FSV Duisburg

So., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath



11. Spieltag

So., 05.02.23 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Arminia Klosterhardt

So., 05.02.23 11:00 Uhr SC Velbert - KFC Uerdingen 05

So., 05.02.23 11:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV

So., 05.02.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 05.02.23 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt

So., 05.02.23 11:00 Uhr SG Unterrath - FC Kray

So., 05.02.23 11:00 Uhr FSV Duisburg - TSV Meerbusch

So., 05.02.23 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfB Homberg



12. Spieltag

So., 26.02.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Mönchengladbach

So., 26.02.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - SC Velbert

So., 26.02.23 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - Germania Ratingen 04/19

So., 26.02.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfR Krefeld-Fischeln

So., 26.02.23 11:00 Uhr VfB Homberg - FSV Duisburg

So., 26.02.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - SG Unterrath

So., 26.02.23 11:00 Uhr FC Kray - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 26.02.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SpVg Schonnebeck



13. Spieltag

So., 05.03.23 11:00 Uhr SC Velbert - Germania Ratingen 04/19

So., 05.03.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Arminia Klosterhardt

So., 05.03.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Bocholt

So., 05.03.23 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Kray

So., 05.03.23 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

So., 05.03.23 11:00 Uhr SG Unterrath - VfB Homberg

So., 05.03.23 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV

So., 05.03.23 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - KFC Uerdingen 05



14. Spieltag

So., 12.03.23 11:00 Uhr SC Velbert - DJK Arminia Klosterhardt

So., 12.03.23 11:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - VfR Krefeld-Fischeln

So., 12.03.23 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg

So., 12.03.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Unterrath

So., 12.03.23 11:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 12.03.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 12.03.23 11:00 Uhr FC Kray - 1. FC Mönchengladbach

So., 12.03.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick



15. Spieltag

So., 19.03.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Bocholt

So., 19.03.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - FC Kray

So., 19.03.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Meerbusch

So., 19.03.23 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

So., 19.03.23 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV

So., 19.03.23 11:00 Uhr SG Unterrath - KFC Uerdingen 05

So., 19.03.23 11:00 Uhr FSV Duisburg - Germania Ratingen 04/19

So., 19.03.23 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Velbert

