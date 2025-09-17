Niederrheinliga: So schlagen sich die Frauen des SC Union Nettetal

Ein Sieg gegen Urdenbach wäre ein wichtiges Signal für die kommenden Wochen – damit die Mannschaft schnell Selbstbewusstsein in der neuen Spielklasse sammelt. „In der Niederrheinliga wird jeder kleine Fehler sofort bestraft. Dafür sind die anderen Mannschaften einfach zu gut. Aber unsere Mannschaft geht mit viel Stolz an das Abenteuer heran“, sagt der Sportliche Leiter Stefan Terporten. Für ihn stellen die ersten drei Saisonniederlagen keinen Beinbruch dar, tatsächlich waren sie intern sogar eingeplant. Wichtig sind erst die kommenden Spiele.