SCU auf dem Vormarsch.
SCU auf dem Vormarsch. – Foto: Norbert Jurczyk

Niederrheinliga: So schlagen sich die Frauen des SC Union Nettetal

Erstmals in der Vereinsgeschichte spielen die Frauen von Union Nettetal in der viertklassigen Niederrheinliga. Bislang gab es drei Niederlagen, aber ordentliche Auftritte. Intern gilt ohnehin erst das kommende Wochenende als Saisonstart für die Mannschaft.

Die Frauen von Union Nettetal sind in dieser Saison in ganz neuen sportlichen Sphären unterwegs. Mit dem erstmaligen Aufstieg in die Niederrheinliga sind die Gegner plötzlich deutlich namhafter und qualitativ höher für die Nettetalerinnen. Entsprechend gilt es für die Mannschaft einzig, den direkten Wiederabstieg zu verhindern.

Nach drei Spieltagen stehen für das Team von Trainer Björn Hansen-Sackey zwar noch null Punkte auf dem Konto, doch die Mannschaft schlug sich trotz der Niederlagen beachtlich. Jüngstes Beispiel am Wochenende: die 0:2-Niederlage gegen den Tabellenführer MSV Duisburg. Zum Auftakt besiegten die Zebras immerhin RW Oberhausen mit 16:0. Anschließend gab es einen 5:0-Sieg bei Rhenania Bottrop. Doch gegen diese vermeintliche Übermacht stellte sich Nettetal am Sonntag taktisch clever entgegen.

