Niederrheinliga-Quali: KFC jubelt doppelt, Straelen steigt auf

Der KFC Uerdingen spielt mit beiden Jahrgängen in der U19- bzw. U17-Niederrheinliga. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Am Sonntag haben die letzten Partien der Gruppenphase der U19-Niederrheinliga- und U17-Niederrheinliga-Qualifikation stattgefunden. Während der KFC Uerdingen gleich zweimal gejubelt hat, dürfen sich auch Klubs wie der SV Straelen oder der 1. FC Mönchengladbach freuen.

U19-Niederrheinliga: SG Unterrath kehrt zurück

Nach einem Halbjahr in der DFB-Nachwuchsliga kehrt die SG Unterrath in die Niederrheinliga zurück und führt damit das Teilnehmerfeld der kommenden Saison an. Die vier Erstplatzierten der Qualifikation sind ebenfalls schon sicher dabei, während die Tabellenzweiten in zwei Paarungen noch zwei zusätzliche Teilnehmer beziehungsweise Aufsteiger ausspielen müssen.

Tatsächlich hat es in der Qualifikation nur zwei Aufsteiger gegeben: Der 1. FC Kleve setzte sich souverän gegen Arminia Klosterhardt, den VfB 03 Hilden und SV Budberg durch und steigt entsprechend auf. Der SC Velbert folgt zudem als bester Gruppenzweiter. Den Klassenerhalt geschafft haben dagegen der SC St. Tönis, der KFC Uerdingen sowie ETB Schwarz-Weiß Essen, der sogar alle fünf Spiele gewonnen hat. Hilden steigt somit zusätzlich noch ab.