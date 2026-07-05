Niederrheinliga-Quali: KFC jubelt doppelt, Straelen steigt auf

Am Sonntag haben die letzten Partien der Gruppenphase der U19-Niederrheinliga- und U17-Niederrheinliga-Qualifikation stattgefunden. Während der KFC Uerdingen gleich zweimal gejubelt hat, dürfen sich auch Klubs wie der SV Straelen oder der 1. FC Mönchengladbach freuen.
Nach einem Halbjahr in der DFB-Nachwuchsliga kehrt die SG Unterrath in die Niederrheinliga zurück und führt damit das Teilnehmerfeld der kommenden Saison an. Die vier Erstplatzierten der Qualifikation sind ebenfalls schon sicher dabei, während die Tabellenzweiten in zwei Paarungen noch zwei zusätzliche Teilnehmer beziehungsweise Aufsteiger ausspielen müssen.
Tatsächlich hat es in der Qualifikation nur zwei Aufsteiger gegeben: Der 1. FC Kleve setzte sich souverän gegen Arminia Klosterhardt, den VfB 03 Hilden und SV Budberg durch und steigt entsprechend auf. Der SC Velbert folgt zudem als bester Gruppenzweiter. Den Klassenerhalt geschafft haben dagegen der SC St. Tönis, der KFC Uerdingen sowie ETB Schwarz-Weiß Essen, der sogar alle fünf Spiele gewonnen hat. Hilden steigt somit zusätzlich noch ab.
Um den letzten Platz streiten sich der zweitbeste und der drittbeste Gruppenzweite:
Das Teilnehmerfeld der U19-Niederrheinliga:
Mit dem TSV Meerbusch kehrt auch der Vertreter aus der B-Jugend-DFB-Nachwuchsliga zurück in die Niederrheinliga. Die Gruppensieger der Qualifikation sind außerdem alle Aufsteiger: Während mit dem SV Straelen und dem 1. FC Mönchengladbach zwei Teams aufsteigen, deren Klubs nicht die einfachsten Jahre hinter sich haben, jubeln auch der KFC Uerdingen und die SG Essen-Schönebeck.
Als bester Gruppenzweiter jubelt außerdem SV Budberg. Der zweitbeste und der drittbeste Gruppenzweite ermitteln im direkten Duell den letzten Teilnehmer:
Das Teilnehmerfeld der U17-Niederrheinliga: