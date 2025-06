Niederrheinliga ist für diese Teams das Ziel

Für den Klever Nachwuchs geht es um die Quali für die Niederrheinliga. – Foto: Pascal Derks

Vier Nachwuchsteams aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern bewerben sich in den kommenden Wochen um ein Ticket für die Niederrheinliga. Die A-Junioren des 1. FC Kleve bekommen es am Sonntag, 11 Uhr, zunächst mit einem zumindest für Trainer Dominic Trarbach altbekannten Gegner zu tun.

So., 22.06.2025, 11:00 Uhr 1. FC Kleve VfB Homberg Der VfB Homberg beendete die abgelaufene Saison in der Grenzlandliga einen Rang über den Klevern auf Platz zwei. Vier Punkte trennten die beiden Teams am Saisonende. Die beiden Duelle in der Meisterschaft gingen jeweils an die Duisburger. Eine Woche später sind die Rot-Blauen beim Mülheimer FC gefordert. Im letzten Spiel wartet der FC Kray.

Keiner der drei Gegner hat in der abgelaufenen Saison bereits in der Niederrheinliga gespielt. Auch deshalb ist Dominic Trarbach der Meinung, dass es keinen Favoriten auf den Aufstieg gibt. „Ich bewerte unsere Quali-Gruppe als sehr ausgeglichen. Es gibt keine Mannschaft, die so richtig abfällt“, sagt der Klever Trainer. Aus den Testspielen der vergangenen Wochen nehme man jedoch ein gutes Gefühl mit in die Vierer-Runde. Das Ziel ist klar: „Wir wollen einen richtig guten Start erwischen und gegen Homberg gleich die ersten drei Punkte holen. Denn dann hätten wir den nötigen Rückenwind für die nächsten Partien“, so Trarbach. Sollte es am Ende nicht zum Gruppensieg reichen, können die Klever Talente als einer der beiden besten Gruppenzweiten noch über ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz aufsteigen. „Das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden“, sagt Trarbach. B-Junioren wollen es schaffen

Ähnlich sieht das auch Jens Hoffmann, Trainer der B-Junioren des 1. FC Kleve. „Wir wollen den Aufstieg gerne direkt als Gruppenerster schaffen.“ Auch sein Team muss sich nicht mit einem Niederrheinligisten der vergangenen Saison messen. Zum Auftakt am Sonntag um 11 Uhr ist der 1. FC Kleve beim TSV Solingen gefordert. „Ich habe den Gegner gesichtet, aber es ist schwer einzuschätzen, was uns genau erwartet, weil es da sehr heiß war. Wir werden natürlich auf Sieg spielen“, sagt Hoffmann. In der Gruppe sieht er sein Team und den Nachwuchs der DJK Adler Union Frintrop in der Favoritenrolle. Vor einem möglicherweise entscheidenden Duell mit Frintrop geht es am zweiten Spieltag aber erst einmal gegen den SC Viktoria Anrath. „Uns stehen 24 Spieler zur Verfügung, wir haben die Qual der Wahl. Es wäre natürlich ein toller Erfolg für die Jungs, wenn wir den Aufstieg schaffen, aber es wird gewiss kein Selbstläufer“, sagt Jens Hoffmann.

So., 22.06.2025, 11:00 Uhr SV Straelen SuS 09 Dinslaken