Niederrheinderby - Testspiel in Herongen

Die Crocodiles Herongen empfingen an einem schönen Sommerabend am Montag die Nachbarn aus Vernum - DFC Blood Pressure. Auch wenn es Derby war, so stand an dem Tag testen und vorbereiten für die Rückrunde auf dem Programm, sodass das Ergebnis nicht im Mittelpunkt stand, wenngleich die Crocodiles sich dennoch gern für die 4:2 Niederlage in der Liga revanchiert hätten.

Nach turbulenten Start, ging DFC Blood Pressure zügig in Führung und hatte dann zur Pause mit 0:3 die Nase vorn. Besonders Dario Neugebauer war an dem Tag nicht zu bremsen mit einem lupenreinen Hattrick in Halbzeit 1. Auch der Start in die 2. Halbzeit verlief für die Crocodiles zunächst etwas holprig, aber einen weiteren Hattrick ließen sie nicht mehr zu.