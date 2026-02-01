Niederrhein-Pokal: UMMAH SPORTS fordert Favoriten lange von Marcel Nabil El Hadra · Heute, 16:32 Uhr · 0 Leser

Ein besonderer Abend für UMMAH SPORTS WUPPERTAL: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stand der Landesligist im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals. Zudem traf man erstmals überhaupt auf Furious Futsal Mönchengladbach. Die Rollen schienen vorab klar verteilt, hier das Schlusslicht der Landesliga, dort der Tabellenführer der Niederrheinliga. Doch auf dem Feld war davon vor allem in der ersten Halbzeit kaum etwas zu sehen. Für den perfekten Rahmen sorgte das Schiedsrichter-Duo Aihan und Yahya. Beide leiteten die Partie nicht nur souverän und mit klarer Linie, sondern auch äußerst sympathisch und menschlich. Eine Spielleitung, die von allen Beteiligten sehr geschätzt wurde.

UMMAH SPORTS startete mutig und hochkonzentriert und erwischte einen Traumauftakt. Dagdelen brachte sein Team früh mit 1:0 in Führung (4.) und erhöhte nur eine Minute später direkt auf 2:0 (5.). Mönchengladbach antwortete zwar schnell durch Hassan (6.) und Türkmen (8.), doch Wuppertal ließ sich nicht beeindrucken. Erneut Dagdelen stellte mit einem Doppelpack auf 3:2 (10.) und 4:3 (12.), nachdem Dinc zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (11.). Es entwickelte sich ein echtes Pokalspiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. UMMAH SPORTS verteidigte leidenschaftlich, warf sich in jeden Ball und hielt stark dagegen. Ok glich für die Gäste zum 4:4 aus (17.), ehe Hennig kurz vor der Pause erstmals die Führung für Mönchengladbach erzielte (19.). Mit 4:5 ging es nach 20 intensiven Minuten in die Kabine.