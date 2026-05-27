 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Niederrhein ist Publikumsmagnet am Finaltag der Amateure

Mit 18.972 Zuschauern war das Niederrheinpokal-Finale zwischen dem MSV Duisburg und dem SC St. Tönis das bundesweit bestbesuchte Landespokal-Endspiel.

von Marcel Eichholz · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Fast 19.000 Zuschauer sahen das Niederrheinpokalfinale in Duisburg.
Fast 19.000 Zuschauer sahen das Niederrheinpokalfinale in Duisburg. – Foto: Markus Verwimp

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Zahlreich strömten die Zuschauer am Finaltag der Amateure in die Stadion. In 21 Landesverbänden wurde der Pokalsieger ermittelt. Die meisten Fans verfolgten die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem SC St. Tönis im Niederrheinpokal. Hier waren 18.972 Anhänger live dabei. Die wenigsten Zuschauer kamen im Bremenpokal zusammen, der zwischen dem SV Hemelingen und Leher TS ausgetragen wurde. Gerade einmal 1.378 Eintrittskarten gingen hier über den Tresen.

Mehr als 150.000 Zuschauer verfolgten am Samstag im Rahmen des Finaltags der Amateure die 21 Endspiele um den Pokal in den jeweiligen Landesverbänden. In gleich sechs Begegnungen verfolgte eine fünfstellige Kulisse das Geschehen auf dem Rasen. Angeführt wird das Zuschauerranking vom Niederrhein. Im Duisburger Wedaustadion verfolgten 18.972 Anwesende die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem SC St. Tönis. Beide Mannschaften waren im Vorfeld bereits für den DFB-Pokal qualifiziert.

Das Endspiel-Derby in Baden zwischen dem VfR Mannheim und dem SV Waldhof Mannheim verfolgten starke 16.951 Zuschauer, gefolgt vom Saarland mit 12.410 Fans im Stadion. Hier setzte sich der 1. FC Saarbrücken gegen den FC 08 Homburg durch. Auch in Bayern, Thüringen und Brandenburg war das Interesse groß, ausverkaufte Stadien gab es allerdings auch vierstelligen Bereich. So waren beispielsweise die Finals in Köln und Hamburg ausverkauft.

Nur wenig Interesse weckten augenscheinlich die Pokalspiele in Niedersachsen, Südwest und Schleswig-Holstein. Gerade einmal um die 1.500 Zuschauer kamen hier in die Stadien. In Bremen gab es zwischen dem SV Hemelingen und der Leher TS gerade einmal 1.378 Zuschauer.

>>> Alle Partien in der Übersicht

Das Zuschauerranking in der Übersicht

  1. Niederrhein: MSV Duisburg - SC St.Tönis, 18.972
  2. Baden: VfR Mannheim - SV Waldhof Mannheim, 16.951
  3. Saarland: 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg, 12.410
  4. Bayern: Würzburger Kickers - TSV 1860 München, 11.017
  5. Thüringen: Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz, 10.564
  6. Brandenburg: Energie Cottbus - VfB Krieschow, 10.336
  7. Sachsen: FSV Zwickau - Erzgebirge Aue, 9.686
  8. Rheinland: TuS Koblenz - Eintracht Trier, 9.000
  9. Württemberg: Stuttgarter Kickers - SG Sonnenhof Großaspach, 8.533
  10. Mittelrhein: Fortuna Köln Viktoria Köln, 8.263
  11. Berlin: VSG Altglienicke - BFC Dynamo, 7.639
  12. Sachsen-Anhalt: VfB Germania Halberstadt - Hallescher FC, 5.665
  13. Hamburg: SC Vorwärts-Wacker - HEBC, 4.700
  14. Hessen: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Wehen Wiesbaden, 3.579
  15. Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastrow - Hansa Rostock, 2.813
  16. Südbaden: Bahlinger SC - FC 08 Villingen, 2.692
  17. Westfalen: SC Verl - Sportfreunde Lotte, 2.385
  18. Südwest: TSV Schott Mainz - FK Pirmasens, 1.512
  19. Niedersachsen: TuS Bersenbrück - Lüneburger SK Hansa, 1.503
  20. Schleswig-Holstein: SV Todesfelde - 1. FC Phönix Lübeck, 1.500
  21. Bremen: SV Hemelingen - Leher TS, 1.378

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