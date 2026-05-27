Niederrhein ist Publikumsmagnet am Finaltag der Amateure

Fast 19.000 Zuschauer sahen das Niederrheinpokalfinale in Duisburg. – Foto: Markus Verwimp

Zahlreich strömten die Zuschauer am Finaltag der Amateure in die Stadion. In 21 Landesverbänden wurde der Pokalsieger ermittelt. Die meisten Fans verfolgten die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem SC St. Tönis im Niederrheinpokal. Hier waren 18.972 Anhänger live dabei. Die wenigsten Zuschauer kamen im Bremenpokal zusammen, der zwischen dem SV Hemelingen und Leher TS ausgetragen wurde. Gerade einmal 1.378 Eintrittskarten gingen hier über den Tresen.

Mehr als 150.000 Zuschauer verfolgten am Samstag im Rahmen des Finaltags der Amateure die 21 Endspiele um den Pokal in den jeweiligen Landesverbänden. In gleich sechs Begegnungen verfolgte eine fünfstellige Kulisse das Geschehen auf dem Rasen. Angeführt wird das Zuschauerranking vom Niederrhein. Im Duisburger Wedaustadion verfolgten 18.972 Anwesende die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem SC St. Tönis. Beide Mannschaften waren im Vorfeld bereits für den DFB-Pokal qualifiziert.

Das Endspiel-Derby in Baden zwischen dem VfR Mannheim und dem SV Waldhof Mannheim verfolgten starke 16.951 Zuschauer, gefolgt vom Saarland mit 12.410 Fans im Stadion. Hier setzte sich der 1. FC Saarbrücken gegen den FC 08 Homburg durch. Auch in Bayern, Thüringen und Brandenburg war das Interesse groß, ausverkaufte Stadien gab es allerdings auch vierstelligen Bereich. So waren beispielsweise die Finals in Köln und Hamburg ausverkauft.