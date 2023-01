In zahlreichen Hallen rollt am Wochenende wieder der Ball. – Foto: Michael Mietz

Niederrhein: Das sind die Hallenturniere am Wochenende Das zweite große Hallen-Wochenende am Niederrhein steht an. Wo gespielt wird, erfahrt ihr hier.

Das Wochenende des 14. und 15. Januar steht noch einmal ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Während in Essen die Zwischenrunde ansteht, geht es in Krefeld und Goch bereits um alles. Welche Turniere anstehen und wann gespielt wird, findet ihr im nachfolgenden Text.

Zahlreiche Ticker sind bereits besetzt, doch es gibt noch einige freie Stellen. Tragt euch gerne als Ticker-Melder ein, sammelt Prämienpunkte und lasst die FuPa-Community hautnah miterleben, was bei euch in der Halle abgeht. Natürlich könnt ihr die Spiele auch filmen und bei FuPa.tv direkt hochladen. Einfach auf die jeweiligen Spiele klicken, den Ticker reservieren und loslegen. _______________ Essen: HStM Essen Spieltermin: Samstag und Sonntag Mit 32 Mannschaften geht die Hallenstadtmeisterschaft in das zweite Wochenende. In der Zwischenrunde werden in acht Vierergruppen die Teilnehmer der Finalrunde am kommenden Wochenende ermittelt. Mit dabei sind weiterhin die Favoriten SpVg Schonnebeck, ETB Schwarz-Weiß Essen und Titelverteidiger FC Kray. _______________ Kempen und Krefeld: HStM Krefeld Spieltermin: Sonntag Die Finalrunde in Krefeld steht an. Zwölf Mannschaften sind noch im Rennen um den Hallentitel, unter anderem auch Oberligist KFC Uerdingen, der auf lautstarke Unterstützung seiner Fans zählen kann. Die Ultras Krefeld haben zum Besuch des Turniers aufgerufen. Zudem ist Sascha Köppen für euch in der Halle und versorgt euch mit Livetickern und den Highlight-Szenen bei FuPa.tv. _______________ Kleve und Geldern: HStM Goch Spieltermin: Samstag Sieben Mannschaften treten am Samstag in Goch an, um der neue Hallenstadtmeister zu werden. Großer Favorit ist Bezirksligist Viktoria Goch, doch auch Alemannia Pfalzdorf kann durchaus zum Kreis der Titelanwärter gezählt werden. _______________