Niedernjesa fordert Landolfshausen, Werratal empfängt Sparta

Landolfshausen reist als Tabellenzweiter nach Niedernjesa, Sparta Göttingen tritt bei Werratal an, und RSV Göttingen empfängt Bergdörfer. Denkershausen trifft auf Petershütte, Dostluk auf SCW Göttingen, und Groß Ellershausen muss bei Göttingen 05 II ran. Spannung verspricht zudem der Kampf zwischen Lenglern und Rotenberg, bei dem beide Teams dringend Punkte brauchen.

Göttingen 05 II teilte sich beim 2:2 mit SCW die Punkte, zeigt sich aber insgesamt gefestigt. Groß Ellershausen unterlag mit 1:3 gegen Denkershausen und wartet weiter auf Konstanz. Auf dem Papier spricht fast alles für die Hausherren, die sich im oberen Mittelfeld festsetzen wollen. Doch für die Gäste geht es ums nackte Überleben, was zusätzliche Kräfte freisetzen könnte.

Denkershausen gewann am letzten Spieltag souverän in Groß Ellershausen und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Petershütte dagegen lieferte RSV Göttingen einen harten Kampf, musste sich am Ende aber 2:3 geschlagen geben. Beide Teams trennen nur wenige Punkte, sodass ein Sieg doppelt wertvoll wäre. Ein Duell auf Augenhöhe, das viel Spannung verspricht.

Werratal verlor beim Spitzenreiter Hainberg mit 0:3 und muss nun gegen den nächsten Brocken ran. Sparta kommt mit dem Selbstvertrauen eines 8:0-Kantersiegs über Dostluk und einer der besten Offensiven der Liga. Beide Teams lieben das Offensivspiel, doch Sparta hat aktuell die höhere Durchschlagskraft. Werratal will mit Heimvorteil und robuster Spielweise dagegenhalten.

Dostluk steckt tief in der Krise: Nach dem 0:8 in Sparta steht weiterhin nur ein Punkt auf dem Konto. Weende hingegen teilte sich die Punkte beim 2:2 gegen SC Göttingen 05 II und bleibt im Mittelfeld stecken. Alles deutet auf eine Favoritenrolle der Gäste hin. Für Dostluk wird es schwer, die Negativspirale zu durchbrechen.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr SG Lenglern SG Lenglern SV Rotenberg SV Rotenberg 14:30 PUSH

SG Lenglern (11.) – SV Rotenberg (13.) Lenglern kassierte nach zuletzt zwei Siegen in Folge eine herbe 0:6-Klatsche gegen Landolfshausen. Rotenberg hingegen überraschte mit einem 5:3-Sieg über Nörten-Hardenberg und schöpft neuen Mut. Beide Teams stehen im unteren Mittelfeld und könnten mit einem Sieg etwas Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen. Ein offenes Spiel, das wohl über Einsatzwillen entschieden wird.

SG Niedernjesa v.1925 (14.) – TSV Landolfshausen/Seulingen (2.) Niedernjesa kam am vergangenen Spieltag beim 0:9 in Bergdörfer völlig unter die Räder und steckt tief im Tabellenkeller. Nun wartet mit Landolfshausen der Tabellenzweite, der gegen Lenglern ein deutliches 6:0 feierte. Für die Gastgeber geht es darum sich so gut wie möglich zu verkaufen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen, für die Gäste um wichtige Punkte im Titelrennen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.