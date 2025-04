Niedernhausener Marvin Redl ist der Dauerbrenner bei RW Walldorf

Der Niedernhausener ist der Einzige im RWW-Hessenligakader, der bei allen 30 Saisonspielen von der ersten bis zur letzten Sekunde mitgewirkt hat. Dies zuweilen in unvermuteter Rolle: Gegen den SV Steinbach (3:1) bot Lemm den Dauerbrenner als Mittelstürmer auf. Mit drei Niederlagen aus der Winterpause gestartet, versprach sich der Trainer mit dieser Umstellung mehr Walldorfer Zweikampfwucht in Gegners Strafraum.

Schon bei seinem vorherigen Verein, Rot-Weiß Hadamar, war Redl eine Zeit lang zum Stürmer umfunktioniert worden. Verletzungssorgen im Angriff hatten Hadamars Trainer Ralf Schuchardt zur Improvisation gezwungen. Redl holte gleich bei seinem stürmischen Debüt (2:0 gegen Erlensee) einen Elfmeter heraus. Bei der 5:7-Niederlage in Walldorf traf Redl zweimal. Und das, obwohl er spätestens seit den D-Junioren nichts mehr mit Offensiv-Positionen zu tun hatte.

Die Fußballbegeisterung hat der gebürtige Wiesbadener, der neben dem deutschen auch den österreichischen Pass hat, von seinem Vater. Ausgebildet beim Taunussteiner Verein TuS Hahn, beim FSV Mainz 05 und ab der U17 beim SV Darmstadt 98, drohte Marvin Redls Laufbahn jedoch abrupt zu enden. Wegen einer hartnäckigen Schambeinentzündung fiel er im zweiten A-Jugend-Jahr aus. Zur Unzeit, denn Redls Karriere schien so richtig Fahrt aufzunehmen. Er hatte bereits bei den Darmstädter Profis mittrainiert.

Zunächst einmal versuchten mehrere Ärzte, ihn konservativ zu behandeln. Allerlei Therapien brachten neun Monate lang keinen Erfolg. Nach aufwendiger Suche nach einem Spezialisten ließ er sich schließlich in Kaiserslautern operieren. Es folgten Reha und Vereinslosigkeit, ehe er Anfang 2020 als Trainingsgast beim FV Biebrich versuchte, ob der operierte Beckenbereich hält – und ob das mit dem Fußballspielen überhaupt noch klappt. Dummerweise grätschte ihm nach 13 Wochen Training die Corona-Pandemie dazwischen.

Schnell Spielzeit in der Hessenliga gesammelt

Nach dem ersten Lockdown suchte sich Redl einen neuen Verein: „Ich war natürlich ein unbeschriebenes Blatt im Aktivenbereich und musste mich erst einmal beweisen“, sagt er. In Ginsheim bekam er von Trainer Matthias Güldener schnell Spielzeit in der Hessenliga. Dreimal in Folge spielte er durch. Redl hatte seine Chance genutzt. Mehr noch: „Ich hatte wieder Spaß am Fußball gefunden“, sagt er. Doch erneut schlug Corona mit dem nächsten Lockdown zu. Bis die Saison schließlich abgebrochen und annulliert wurde.

Nach dem Ginsheimer Abstieg im Jahr darauf wechselte Redl zum FC Eddersheim, um in der Hessenliga zu bleiben. Dort bekam der Student der Business Administration, ein spezialisierter BWL-Studiengang, jedoch kaum Spielzeit. Bei seiner nächsten Station ab der Winterpause, Rot-Weiß Hadamar, lief es besser. Aber auch die Westerwälder stiegen ab.

In Walldorf seine sportliche Heimat gefunden

In Walldorf indes hat Redl eine sportliche Heimat gefunden: „Ich spüre hier Vertrauen und Wertschätzung“, sagt er. Lemm sagt: „Marvin ist auf jeden Fall ein guter Junge, mit dem wir gerne in die Zukunft gehen.“ Nach der Vertragsverlängerung ist klar: Auch in der nächsten Saison verteidigt und, wenn es sein muss, stürmt Redl für den SV Rot-Weiß, der die Lizenz für die Regionalliga beantragt hat.

Als Mitglied des Mannschaftsrats ist er auch jenseits des Platzes gefordert. Insbesondere derzeit, da die Rot-Weißen eine seit fünf Pflichtspielen anhaltende Phase der Sieglosigkeit durchleben. Dass sie nach dem Verlust der Tabellenführung schnell die Trendwende packen müssen, „ist bei Allen in der Mannschaft in den Köpfen“, versichert Redl: „Wir wissen eigentlich auch, was zu tun ist.“ Das Erlebnis eines Sieges müsse her, um die Verkrampfung zu lösen, zurück zur alten Leichtigkeit zu finden. Die nächste Chance dazu bietet sich am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Hünfelder SV.