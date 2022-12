Niedernhausen: Nullnummer zum Abschluss SVN und RSV Weyer trennen sich torlos unentschieden

Niedernhausen. Der SV Niedernhausen verabschiedet sich mit einer Nullnummer in die Winterpause.

Umkämpfte Partie, in der Chancen Mangelware blieben. Im zweiten Durchgang musste SVN-Kapitän Marco Waldraff gleich zwei Mal hintereinander auf der Torlinie klären. Bei Niedernhausen sorgte einzig der Kopfball von Mike De Sousa, den Keeper Marc Kohlhepp entschärfte, für Gefahr (58.). Näher dran am ersten Treffer waren aber die Gäste, deren Spieler Dennis Dietrich den Ball aus kurzer Distanz über den Querbalken jagte (82.). Insgesamt „ein gerechtes Ergebnis“, fand Manuel Ulm, der Ex-Niedernhausener im RSV-Trikot. SVN-Betreuer Miguel Leidemann sah es genauso: „Das war eine ganz ausgeglichene Angelegenheit. Schade, dass wir nicht mehr die 30-Punkte-Marke erreicht haben. Wir sind jetzt erst einmal froh, dass es in die Winterpause geht.“ Keeper Marlon Müller war nach einem Sprung bei der Landung umgeknickt, wurde früh ausgetauscht. Für ihn kam Taiki Itsukaichi.

SVN: M. Müller (25. Itsukaichi); Berg, Rodwald, Hossner, Brewer, Waldraff, Burkhardt, Kauer, Frusteri, De Sousa (84. Schülli), I. Rebic.