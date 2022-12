Niedernhausen: Burkhardt für Blutauffrischung Coach sieht großen Bedarf an Winterzugängen

Niedernhausen. Gegen den RSV Weyer möglichst noch einen Dreier einfahren (So., 14 Uhr) und danach intensiv am Kader feilen, das ist die Vorgabe. SVN-Spielertrainer Maurice Burkhardt würde sich fünf, sechs oder sieben Neue wünschen, weiß aber auch, dass das im Winter nur schwer umzusetzen ist. Doch er sieht Handlungsbedarf, weil ihm „einiges nicht passt“.

So., 11.12.2022, 14:00 Uhr

Und zwar konkret in puncto Einstellung und Trainingsbeteiligung. „Nach der guten letzten Saison, in der wir auch Glück hatten und das Momentum auf unserer Seite war, ist es immer gefährlich“, führt er an. Angesichts der im neuen Jahr lediglich noch ausstehenden zwölf Partien brauche es Zugänge, die sofort funktionieren, um im dicht gedrängten Feld sicher den Klassenerhalt einzufahren. Einhergehend dürfte es beim SVN auch Abgänge geben.