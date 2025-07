Florian Niederlechner (r.) traf zum 1:0-Sieg der Löwen. – Foto: Robert Geisler

Niederlechner trifft zum Sieg – 1860 gewinnt gegen den FC Vaduz nach Investoren-Knall Testspiel in Chur

Der TSV 1860 München hat sich am Tag vor dem Fanfest in Giesing knapp gegen den FC Vaduz durchgesetzt. Der Ticker vom Spiel in Chur zum Nachlesen.

Testspiel in Chur: FC Vaduz gegen TSV 1860 München 0:1 (0:1)

Die Löwen holen damit den sechsten Sieg im siebten Testspiel.

Der Ticker vom Spiel in Chur zum Nachlesen. Heute, 16:00 Uhr FC Vaduz Vaduz TSV 1860 München TSV 1860 0 1 Abpfiff

Vorbericht FC Vaduz gegen TSV 1860 München München – Zur Abwechslung mal wieder etwas Sportliches rund um den Traditionsklub aus Giesing. Die Mannschaft von Patrick Glöckner tritt heute Nachmittag in Chur (Schweiz) gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein an. Der Klub aus dem Fürstentum spielt in der eidgenössischen „Challenge League“, der 2. Liga der Schweiz. Morgen steht dann das mit Spannung erwartete Fanfest an der Grünwalder Straße 114 an.