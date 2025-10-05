Niederlechner scheitert am Pfosten – Schwacher TSV 1860 verliert spät in Wiesbaden

Der TSV 1860 München verliert gegen Wehen Wiesbaden und muss in der 3. Liga weiter abreißen lassen. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

München – Das Chaos ist beim TSV 1860 München längst wieder eingekehrt. Bevor in München-Giesing in den kommenden Tagen und Wochen wichtige Personalentscheidungen anstehen, geht es für die Mannschaft von Interimstrainer Alper Kayabunar zum SV Wehen Wiesbaden. Drei Punkte der Löwen beim SV Wehen sollen für etwas Ruhe im Verein sorgen. Gelingt 1860 der Befreiungsschlag?

Kayabunar muss in der Brita-Arena auf zwei wichtige Säulen verzichten. Nicht nur Kapitän Jesper Verlaat fehlt Sechzig in Wiesbaden, sondern auch auf Hoffnungsträger Kevin Volland muss verzichtet werden. Ein Einsatz von Torwart Thomas Dähne ist noch fraglich. Somit besteht die Chance für Spieler aus der zweiten Reihe, sich ins Team zu spielen. Das beste Beispiel: Clemens Lippmann überzeugte gegen Erzgebirge Aue und wurde mit seinem Startelfdebüt gegen Köln belohnt.

Ohne Kevin Volland: TSV 1860 München trifft auf Wehen Wiesbaden

In Wiesbaden wartet auf die Löwen ein harter Brocken, was auch schon der große FC Bayern zu spüren bekam. Der SV Wehen war kurz davor, für ein Pokalwunder gegen den Rekordmeister zu sorgen. In der 3. Liga spielte der SVWW zuletzt dreimal in Folge Remis. Der letzte Wehen-Sieg gelang gegen den SV Jahn Regensburg am sechsten Spieltag.

Einer im Lager der Wiesbadener freut sich besonders auf die Partie gegen die Löwen. Fabian Greilinger wechselte bereits im Sommer 2024 in die Landeshauptstadt Hessens. Der Linksfuß kommt aus der Jugend der Münchner und ließ für Sechzig immer sein Herz auf dem Platz. Jetzt können Greilinger und der SV Wehen Wiesbaden dem TSV den nächsten herben Schlag versetzen.

Mit rund 2000 Fans aus München: Findet 1860 München in der 3. Liga zurück in die Spur?

Für Interimstrainer Kayabunar ist es der vorerst letzte Auftritt in der 3. Liga. Nach seinem Debüt im Stadion an der Grünwalderstraße zeigte sich der Trainer beeindruckt: „Ich hatte Gänsehaut.“ Das Kayabunar-Debüt und besonders die zweite Halbzeit gegen Köln machten Mut. Gegen Wiesbaden sollen jetzt drei Punkte her. Es wäre Kayabunars erster Sieg im Profifußball.

In der Pressekonferenz vor der Partie zeigte sich der Interimstrainer zuversichtlich. „Wenn wir einige Dinge noch besser machen, dann ist ein Sieg in Wiesbaden möglich“, sagte Kayabunar. Unterstützt werden die Löwen von rund 2000 Fans aus München. Der Zuschauerschnitt in der laufenden Saison liegt in der Brita-Arena bei rund 4700 Zuschauern. Gut möglich, dass die Kayabunar-Elf Heimspiel-Atmosphäre erwartet. Anpfiff in Wiesbaden ist um 16:30. Das Spiel im Live-Ticker.