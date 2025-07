Niederlechner lebt bei 1860 München seinen Traum: „Nicht mehr damit gerechnet!“

Drei Wochen ist es her, dass Florian Niederlechner wieder bei 1860 München trainiert. Und der Stürmer macht klar: Ich will angreifen bei den Löwen!

Aufatmen bei den Löwen, die Vorfreude auf den Ligastart in drei Wochen (1. August) in Essen bleibt ungetrübt. Seine gute Laune hat Niederlechner trotz des Schreckmoments nicht verloren. Der 34-Jährige strahlt, spricht er über die intensiven ersten Wochen bei „seinen“ Löwen: „Genauso haben wir uns das vorgestellt. Es ist unheimlich viel los, ich hatte seit drei Wochen keinen freien Tag. Krass, was alles auf einen einprasselt, aber das macht einfach Spaß.“ Auch sportlich ist der Angreifer überzeugt, dass 1860 die hohen Erwartungen erfüllen kann: „Ich bin positiv überrascht, das neue System funktioniert schon richtig gut. Wir lassen fast keine Torchancen zu, alle marschieren viel gegen den Ball – das ist die Basis.“ Und seine Kernkompetenz, die Offensive? „Wir haben viel Qualität, werden unser Spiel verfeinern, die Abläufe einstudieren, noch haben wir drei Wochen Zeit.“

Das Lächeln war am Samstag zurück im Gesicht von Florian Niederlechner. Am Freitag sah das noch ganz anders aus. Knieschmerzen nach einem Zusammenprall im Test gegen Liberec (0:1), vorzeitige Auswechslung. Der erste dicke Dämpfer der neu entfachten Euphorie beim TSV 1860 München ? Nein, gibt Niederlechner bei einer Medienrunde 18 Stunden später Entwarnung: „Es ist wahrscheinlich eine Knieprellung. Sonntag noch Ruhe, und dann wird es wieder gehen.“

Dass er nun im Herbst seiner Karriere doch noch einmal für seinen Jugendclub aufläuft, hätte er nicht mehr für möglich gehalten: „Ich habe bei Ebersberg in der A-Jugend Kreisliga gespielt, da rechnet man nicht mehr damit, Profi zu werden.“ Über mehrere Umwege landete Niederlechner schließlich in Unterhaching, überzeugte dort in der 3. Liga mit vielen Toren. Der Türöffner zum Traum 1860? „Ich habe so sehr gehofft: Bitte, bitte holt mich. Mein Berater hat mich immer wieder angeboten, um Geld ging es damals nicht. Ich werde nie vergessen, wie auf meinem Handy die Nachricht aufploppte: Löwen-Verantwortlichen glauben nicht daran, dass Niederlechner die 2. Bundesliga packt.“ Typisch Sechzig: Statt zu 1860 ging Niederlechner nach Heidenheim, es folgten viele Bundesliga – im Oberhaus wohlgemerkt – in Freiburg und Augsburg.

Niederlechner über das Kapitänsamt bei 1860

Dementsprechend glücklich blickt Niederlechner auf seine Laufbahn zurück: „Ich bin als einfacher Bauer aus Ebersberg bis in die Europa League mit Freiburg gekommen, stand kurz vor der Nationalmannschaft.“ Olympia 2020 wäre er wohl dabei gewesen, seine Konkurrenten, Max Kruse und ein gewisser Kevin Volland, waren beide verletzt. Corona kam – und der Adler auf der Brust blieb ein Traum.

Niederlechner will bei 1860 München klare Kante zeigen

Einen anderen Traum jedoch wollte sich der robuste Stürmer unbedingt erfüllen: Spieler der ersten Mannschaft bei 1860 München zu sein. Hat geklappt. Er und Volland hätten dem Team gegenüber sofort klar gemacht, dass wir „einfach zwei Jungs aus Bayern sind, die Gas geben“. Dennoch betont Niederlechner: „Ich bin ein meinungsstarker Spieler, gerade jetzt in meinem Alter. Es gibt Spieler, die möchten keinesfalls anecken. Ich spreche Probleme aber an, wenn ich sie erkenne. Immer nur Ja und Amen bringt keinen voran.“ Auf das Kapitänsamt schielt der prominente Neuzugang aber nicht: „Jesper Verlaat macht das sehr, sehr gut. Er schaut auch aus wie ein Löwe, das passt schon.“