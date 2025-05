Niederlechner hat Großes vor beim TSV 1860: „Voll-Angriff nächste Saison!“

Gefühlsachterbahnen ist der Löwenfan gewohnt. Damit sind nicht zwingend die wechselhaften sportlichen Leistungen der letzten Jahre gemeint. Auch neben dem Platz unterstreicht der TSV 1860 München dieser Tage wieder einmal das Motto: „Bei Sechzig ist alles möglich!“ Am Sonntagabend verkündete der Club den Abschied der Identifikationsfigur Marco Hiller nach 17 Jahren. Die Wut vieler Fans war noch nicht verraucht, da legte der Verein Montagmorgen mit einer erfreulichen Personalie nach: Florian Niederlechner verstärkt ab Sommer den Angriff der Sechzger, kommt von Zweitligist Hertha BSC. Wenige Wochen, nachdem bereits dessen Kumpel Kevin Volland an der Grünwalder Straße 114 unterschrieben hat. Schon Montagmittag stellte sich der Offensivspieler den Pressevertretern vor. Der ganz normale Löwen-Wahnsinn.

Ein kickender Fan auf dem Rasen, der Traum vieler Anhänger – Niederlechner macht ihn wahr. Als Elfjähriger wechselte der Oberbayer in den Nachwuchs der Löwen, mit 15 Jahren folgte das Aus. „Mir wurde gesagt, ich sei zu klein und zu langsam. Auch später, als ich bei Unterhaching war (2011 bis 2013), habe ich mich dreimal angeboten. Aber es gab Leute, die gesagt haben: Zweite Bundesliga packt der Niederlechner nicht.“ Nun, es kam bekanntlich anders: In den Folgejahren waren es die Löwen, die sich irgendwann nicht mehr in der Zweiten Liga halten konnten, während sich der 34-jährige Angreifer im Fußball-Oberhaus einen Namen machte und 197-mal für Mainz, Freiburg, Augsburg und die Hertha in der Bundesliga auflief (45 Tore).