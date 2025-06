Niederlechner, einer von elf Torschützen: TSV 1860 München schlägt Weyarn zweistellig

Vorbericht: Weyarn – Der nächste Aufgalopp des TSV 1860 München . Die Löwen gastieren nach dem 10:0-Schützenfest in Grafenau beim TSV Weyarn , einem A-Klassenmeister aus dem Kreis Miesbach . Mit an Bord vermutlich wieder die Neuzugänge der Löwen, die am Samstag anfangs aber Schwierigkeiten hatten.

„In der ersten Halbzeit haben wir sehr diszipliniert und leidenschaftlich verteidigt und waren mit dem 0:1 Halbzeitstand sehr zufrieden!“, sagte Grafenaus Spielertrainer Sebastian Raml zu FuPa.net, dessen Team am Ende trotzdem noch unter die Räder kam. „Nichtsdestotrotz können wir mit unserer Gesamtleistung sehr zufrieden sein. Es war ein Top-Spiel, ein Riesen-Event für den Verein und ein Riesen-Erlebnis für jeden einzelnen Spieler!“

In Grafenau erzielten gleich zwei 1860-Neuzugänge ihr erstes Tor für die Löwen – und Kevin Volland sein erstes seit 4816 Tagen. Einer, der in Weyarn torlos blieb, ist Florian Niederlechner. Der neue 1860-Stürmer könnte in Weyarn sein erstes Tor überhaupt für die Profis der Löwen schießen. „Für mich gibt’s keinen schöneren Abschluss der Karriere“, sagte Niederlechner im Interview zu seiner Rückkehr. „Ich hatte hier eine gute Zeit in der Jugend und wollte unbedingt noch mal für Sechzig spielen und dem Verein helfen, seine Ziele zu erreichen.“

„Das größte Spiel in ihrem Leben“: TSV Weyarn gegen 1860 München im Live-Ticker

Vor den großen Zielen in der 3. Liga steht jetzt aber erstmal Weyarn auf dem Programm, die gegen die Löwen ihr 100-jähriges Bestehen feiern. „Die Mannschaft hat extrem Bock auf diese Partie“, sagte Weyarns Coach Michael Hub. „Das ist für sie das größte Spiel in ihrem Leben.“ Anstoß ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (btfm)