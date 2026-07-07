 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Niederlausitz: Spielplan der Kreisoberliga, Kreisliga und Kreisklasse

Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.

von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Verlinkte Inhalte

Kreisl. Niederlausitz 25/26
KOL Niederlausitz 25/26
2. KK Niederlausitz
1. KK Niederlausitz 25/26
SpG VfB Cottbus/Kolkwitz II

Die Spielpläne im Fußballkreis Niederlausitz - Kreisoberliga, Kreisliga, 1. Kreisklasse und 2. Kreisklasse - für die Saison 2026/2027 stehen fest. Diese sind bei FuPa online.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. Spieltag
Fr., 28.08.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SV Preilack
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Sielow II - SV Borussia 09 Welzow
So., 30.08.26 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SV Eiche Branitz
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - BSV Chemie Tschernitz
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SpG Kausche/Drebkau

2. Spieltag
Fr., 11.09.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SG Sielow II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SV Fichte Kunersdorf
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SpG Dissenchen/Haasow
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - VfB Cottbus 97
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - 1. FC Guben II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SpG Briesen/Dissen
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Preilack - SG Blau-Weiß Schorbus

3. Spieltag
Fr., 18.09.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SV Eiche Branitz
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SG Blau-Weiß Schorbus
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Sielow II - BSV Chemie Tschernitz
So., 20.09.26 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SpG Kausche/Drebkau
So., 20.09.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SV Preilack
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SV Borussia 09 Welzow

4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SpG Briesen/Dissen
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - 1. FC Guben II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - VfB Cottbus 97
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SG Sielow II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SV Fichte Kunersdorf
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Preilack - SpG Dissenchen/Haasow

5. Spieltag
Fr., 02.10.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SpG Kahren/Laubsdorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SV Eiche Branitz
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SV Fichte Kunersdorf
So., 04.10.26 00:00 Uhr SG Sielow II - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 04.10.26 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SpG Kausche/Drebkau
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SV Preilack
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SG Blau-Weiß Schorbus
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - BSV Chemie Tschernitz

6. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SG Sielow II
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - 1. FC Guben II
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SV Borussia 09 Welzow
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SpG Dissenchen/Haasow
So., 11.10.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SpG Briesen/Dissen
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Preilack - VfB Cottbus 97

7. Spieltag
Fr., 16.10.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SpG Kausche/Drebkau
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 18.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SpG Dissenchen/Haasow
So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Sielow II - SV Preilack
So., 18.10.26 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SG Blau-Weiß Schorbus
So., 18.10.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SV Fichte Kunersdorf
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - BSV Chemie Tschernitz
So., 18.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SV Wacker 09 Ströbitz II

8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SV Borussia 09 Welzow
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SV Eiche Branitz
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SpG Briesen/Dissen
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - VfB Cottbus 97
So., 25.10.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SG Sielow II
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Preilack - 1. FC Guben II

9. Spieltag
Fr., 30.10.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SG Blau-Weiß Schorbus
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SpG Kahren/Laubsdorf
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SpG Kausche/Drebkau
So., 01.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SpG Briesen/Dissen
So., 01.11.26 00:00 Uhr SG Sielow II - SV Fichte Kunersdorf
So., 01.11.26 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SpG Dissenchen/Haasow
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SV Preilack

10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SV Eiche Branitz
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - VfB Cottbus 97
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - 1. FC Guben II
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - BSV Chemie Tschernitz
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SG Sielow II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Preilack - SV Borussia 09 Welzow

11. Spieltag
Fr., 13.11.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SpG Dissenchen/Haasow
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SpG Kausche/Drebkau
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SG Blau-Weiß Schorbus
So., 15.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - VfB Cottbus 97
So., 15.11.26 00:00 Uhr SG Sielow II - SpG Briesen/Dissen
So., 15.11.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SV Preilack
So., 15.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SV Fichte Kunersdorf

12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SpG Kahren/Laubsdorf
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 22.11.26 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SG Sielow II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - 1. FC Guben II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SV Borussia 09 Welzow
So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SV Eiche Branitz
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Preilack - BSV Chemie Tschernitz

13. Spieltag
Fr., 27.11.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - VfB Cottbus 97
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Sielow II - SpG Groß Kölzig/Gahry
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SpG Kausche/Drebkau
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SG Blau-Weiß Schorbus
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SpG Dissenchen/Haasow
So., 29.11.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SV Preilack
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SV Fichte Kunersdorf
So., 29.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SpG Briesen/Dissen

14. Spieltag
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 06.12.26 00:00 Uhr SG Sielow II - 1. FC Guben II
So., 06.12.26 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 06.12.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SV Borussia 09 Welzow
So., 06.12.26 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SV Eiche Branitz
So., 06.12.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - BSV Chemie Tschernitz
So., 06.12.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 06.12.26 00:00 Uhr SV Preilack - SV Wacker 09 Ströbitz II

15. Spieltag
Fr., 04.09.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SpG Groß Kölzig/Gahry
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SV Preilack
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SG Blau-Weiß Schorbus
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SpG Dissenchen/Haasow
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - VfB Cottbus 97
So., 06.09.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SV Fichte Kunersdorf
So., 06.09.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SpG Briesen/Dissen
So., 06.09.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SG Sielow II

16. Spieltag
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SG Sielow II
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SpG Briesen/Dissen
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SV Fichte Kunersdorf
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SG Blau-Weiß Schorbus
So., 28.02.27 00:00 Uhr SV Preilack - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 28.02.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - VfB Cottbus 97
So., 28.02.27 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SpG Dissenchen/Haasow
So., 28.02.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - 1. FC Guben II

17. Spieltag
Fr., 05.03.27 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SV Borussia 09 Welzow
So., 07.03.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SpG Kausche/Drebkau
So., 07.03.27 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 07.03.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 07.03.27 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - BSV Chemie Tschernitz
So., 07.03.27 00:00 Uhr SG Sielow II - SV Eiche Branitz
So., 07.03.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 07.03.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SV Preilack

18. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SG Sielow II
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SpG Briesen/Dissen
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SpG Dissenchen/Haasow
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 14.03.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 14.03.27 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - VfB Cottbus 97
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Preilack - SV Fichte Kunersdorf
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - 1. FC Guben II

19. Spieltag
Fr., 19.03.27 00:00 Uhr 1. FC Guben II - BSV Chemie Tschernitz
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SpG Kausche/Drebkau
So., 21.03.27 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Sielow II - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SV Eiche Branitz
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SV Borussia 09 Welzow
So., 21.03.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SG Blau-Weiß Schorbus
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SV Preilack

20. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SG Sielow II
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - VfB Cottbus 97
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Preilack - SpG Briesen/Dissen
So., 04.04.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SpG Dissenchen/Haasow
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SV Borussia 09 Welzow
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - 1. FC Guben II

21. Spieltag
Fr., 09.04.27 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SV Wacker 09 Ströbitz II
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - BSV Chemie Tschernitz
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Sielow II - SpG Kausche/Drebkau
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SV Eiche Branitz
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SV Fichte Kunersdorf
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SG Blau-Weiß Schorbus
So., 11.04.27 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SV Preilack

22. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SV Eiche Branitz
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - 1. FC Guben II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Preilack - SG Sielow II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - VfB Cottbus 97
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SpG Briesen/Dissen
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SV Borussia 09 Welzow

23. Spieltag
Fr., 23.04.27 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SV Preilack
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SpG Kausche/Drebkau
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - BSV Chemie Tschernitz
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SpG Dissenchen/Haasow
So., 25.04.27 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SV Fichte Kunersdorf
So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Sielow II - SG Blau-Weiß Schorbus

24. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SV Eiche Branitz
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SV Borussia 09 Welzow
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SG Sielow II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - VfB Cottbus 97
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - BSV Chemie Tschernitz
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Preilack - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - 1. FC Guben II

25. Spieltag
Fr., 07.05.27 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SV Fichte Kunersdorf
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SV Wacker 09 Ströbitz II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SV Preilack
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SpG Kausche/Drebkau
So., 09.05.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 09.05.27 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SpG Briesen/Dissen
So., 09.05.27 00:00 Uhr SG Sielow II - SpG Dissenchen/Haasow
So., 09.05.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SG Blau-Weiß Schorbus

26. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SpG Kahren/Laubsdorf
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - BSV Chemie Tschernitz
So., 23.05.27 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SG Sielow II
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Preilack - SV Eiche Branitz
So., 23.05.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SV Borussia 09 Welzow
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - 1. FC Guben II

27. Spieltag
Fr., 28.05.27 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SpG Briesen/Dissen
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SV Fichte Kunersdorf
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SV Preilack
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SpG Kausche/Drebkau
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 30.05.27 00:00 Uhr SG Sielow II - VfB Cottbus 97
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SpG Dissenchen/Haasow
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SG Blau-Weiß Schorbus

28. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SV Wacker 09 Ströbitz II
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - 1. FC Guben II
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SG Sielow II
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Preilack - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 06.06.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - BSV Chemie Tschernitz
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SV Eiche Branitz
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SV Borussia 09 Welzow
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II

29. Spieltag
Fr., 11.06.27 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SG Sielow II
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - SpG Briesen/Dissen
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - SV Fichte Kunersdorf
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SV Preilack
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SpG Kausche/Drebkau
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - VfB Cottbus 97
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SpG Dissenchen/Haasow
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SG Blau-Weiß Schorbus

30. Spieltag
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Preilack - SpG Kausche/Drebkau
So., 20.06.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - BSV Chemie Tschernitz
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SV Eiche Branitz
So., 20.06.27 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SV Borussia 09 Welzow
So., 20.06.27 00:00 Uhr SG Sielow II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - 1. FC Guben II

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Kreisliga Niederlausitz

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Eintracht Drehnow
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Rot-Weiß Merzdorf
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Lausitz Forst II
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SC Spremberg 1896 II
So., 30.08.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Werben/Burg
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Leuthen/Oßnig
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Blau-Weiss Straupitz

2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - Kolkwitzer SV 1896 II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - FSV Spremberg 1895
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Briesen/Dissen II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SpG Keune/Forst
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 13.09.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Schmogrow/Guhrow

3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Leuthen/Oßnig
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SC Spremberg 1896 II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Eintracht Drehnow
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SpG Werben/Burg
So., 20.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 20.09.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Blau-Weiss Straupitz

4. Spieltag
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Keune/Forst
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Lausitz Forst II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - FSV Spremberg 1895
So., 27.09.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Briesen/Dissen II

5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Blau-Weiss Straupitz
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Leuthen/Oßnig
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - FSV Spremberg 1895
So., 04.10.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SC Spremberg 1896 II
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Werben/Burg

6. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Briesen/Dissen II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Lausitz Forst II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Eintracht Drehnow
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Keune/Forst

7. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SpG Schmogrow/Guhrow
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Blau-Weiss Straupitz
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SC Spremberg 1896 II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Briesen/Dissen II
So., 18.10.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - FSV Spremberg 1895
So., 18.10.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Leuthen/Oßnig
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Rot-Weiß Merzdorf

8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Keune/Forst
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Eintracht Drehnow
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Werben/Burg
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 25.10.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Lausitz Forst II

9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SpG Briesen/Dissen II
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Schmogrow/Guhrow
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - FSV Spremberg 1895
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 01.11.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SC Spremberg 1896 II

10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Lausitz Forst II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Leuthen/Oßnig
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 08.11.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Keune/Forst
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Eintracht Drehnow
So., 08.11.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Werben/Burg

11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Briesen/Dissen II
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Keune/Forst
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SC Spremberg 1896 II
So., 15.11.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - FSV Spremberg 1895

12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Werben/Burg
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 22.11.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Lausitz Forst II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Eintracht Drehnow
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Leuthen/Oßnig
So., 22.11.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Rot-Weiß Merzdorf

13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Keune/Forst
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SC Spremberg 1896 II
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - FSV Spremberg 1895
So., 29.11.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SpG Briesen/Dissen II
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - Kolkwitzer SV 1896 II

14. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 14.03.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Keune/Forst
So., 14.03.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Briesen/Dissen II
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - FSV Spremberg 1895
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Schmogrow/Guhrow

15. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Blau-Weiss Straupitz
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SpG Werben/Burg
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Eintracht Drehnow
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 21.03.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Leuthen/Oßnig
So., 21.03.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Lausitz Forst II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SC Spremberg 1896 II

16. Spieltag
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Keune/Forst
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Briesen/Dissen II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - FSV Spremberg 1895
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Lausitz Forst II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III

17. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Rot-Weiß Merzdorf
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Leuthen/Oßnig
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Werben/Burg
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 11.04.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 11.04.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Eintracht Drehnow
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SC Spremberg 1896 II

18. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Keune/Forst
So., 18.04.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SpG Briesen/Dissen II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Eintracht Drehnow
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Lausitz Forst II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III

19. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Blau-Weiss Straupitz
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Rot-Weiß Merzdorf
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SC Spremberg 1896 II
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Leuthen/Oßnig
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Werben/Burg
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - FSV Spremberg 1895
So., 25.04.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Schmogrow/Guhrow

20. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SpG Keune/Forst
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Werben/Burg
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Eintracht Drehnow
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Lausitz Forst II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III

21. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - FSV Spremberg 1895
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SpG Schmogrow/Guhrow
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SC Spremberg 1896 II
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 09.05.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Leuthen/Oßnig
So., 09.05.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Briesen/Dissen II

22. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 23.05.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SpG Keune/Forst
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Leuthen/Oßnig
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Werben/Burg
So., 23.05.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Eintracht Drehnow
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Lausitz Forst II

23. Spieltag
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - Kolkwitzer SV 1896 II
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SpG Briesen/Dissen II
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - FSV Spremberg 1895
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SC Spremberg 1896 II

24. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Blau-Weiß Drewitz
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Eintracht Drehnow
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 06.06.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Leuthen/Oßnig
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SpG Werben/Burg
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Lausitz Forst II
So., 06.06.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III

25. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SpG Keune/Forst
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Briesen/Dissen II
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - FSV Spremberg 1895
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SC Spremberg 1896 II

26. Spieltag
Sa., 19.06.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Leuthen/Oßnig
Sa., 19.06.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Lausitz Forst II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SpG Werben/Burg
So., 20.06.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Eintracht Drehnow
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III

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1. Kreisklasse Niederlausitz

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SpG Laubsdorf/Kahren II
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SG Graustein
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SV Fichte Kunersdorf II
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - TSV Hertha Hornow
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - VfB Döbbrick
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SpG Kausche/Drebkau II

2. Spieltag
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 13.09.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SG Eintracht Peitz II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SV Döbbern 25
So., 13.09.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - Spremberger SV 1862 II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SG Graustein - SpG Drachhausen/Fehrow

3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SpG Kausche/Drebkau II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - TSV Hertha Hornow
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SV Eiche Branitz II
So., 20.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 20.09.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - VfB Döbbrick
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Graustein - SV Fichte Kunersdorf II

4. Spieltag
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SV Döbbern 25
So., 27.09.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - Spremberger SV 1862 II
So., 27.09.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SG Graustein
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SpG Sellessen/FSV Spremberg

5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SV Eiche Branitz II
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - VfB Döbbrick
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SpG Kausche/Drebkau II
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - TSV Hertha Hornow
So., 04.10.26 00:00 Uhr SG Graustein - SpG Laubsdorf/Kahren II

6. Spieltag
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - Spremberger SV 1862 II
So., 11.10.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SG Graustein
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SV Fichte Kunersdorf II
So., 11.10.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SG Eintracht Peitz II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SV Döbbern 25

7. Spieltag
So., 18.10.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SG Eintracht Peitz II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SV Eiche Branitz II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 18.10.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - VfB Döbbrick
So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Graustein - SpG Kausche/Drebkau II

8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SV Döbbern 25
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SV Fichte Kunersdorf II
So., 25.10.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - TSV Hertha Hornow
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - Spremberger SV 1862 II

9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 01.11.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SV Döbbern 25
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SG Eintracht Peitz II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - VfB Döbbrick
So., 01.11.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SpG Kausche/Drebkau II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SG Graustein - SV Eiche Branitz II

10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - Spremberger SV 1862 II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 08.11.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SG Graustein
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SV Fichte Kunersdorf II

11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SV Döbbern 25
So., 15.11.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 15.11.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SpG Kausche/Drebkau II
So., 15.11.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SV Eiche Branitz II
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 15.11.26 00:00 Uhr SG Graustein - SG Eintracht Peitz II

12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SV Fichte Kunersdorf II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SpG Kausche/Drebkau II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - Spremberger SV 1862 II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SG Graustein
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - TSV Hertha Hornow
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SpG Laubsdorf/Kahren II

13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 29.11.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SV Eiche Branitz II
So., 29.11.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 29.11.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SG Eintracht Peitz II
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SV Döbbern 25
So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Graustein - SV Rot-Schwarz Komptendorf

14. Spieltag
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 14.03.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SV Döbbern 25
So., 14.03.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SG Eintracht Peitz II
So., 14.03.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 14.03.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SV Eiche Branitz II
So., 14.03.27 00:00 Uhr SG Graustein - Spremberger SV 1862 II

15. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - VfB Döbbrick
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SV Fichte Kunersdorf II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SpG Kausche/Drebkau II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - TSV Hertha Hornow
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SG Graustein

16. Spieltag
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 04.04.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SV Döbbern 25
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SG Eintracht Peitz II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SG Graustein
So., 04.04.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - Spremberger SV 1862 II

17. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SpG Kausche/Drebkau II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - VfB Döbbrick
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Graustein - TSV Hertha Hornow
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SV Fichte Kunersdorf II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SV Eiche Branitz II

18. Spieltag
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SG Eintracht Peitz II
So., 18.04.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SV Fichte Kunersdorf II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SG Graustein
So., 18.04.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - Spremberger SV 1862 II

19. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SpG Kausche/Drebkau II
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Graustein - VfB Döbbrick
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - TSV Hertha Hornow
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SV Eiche Branitz II

20. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SV Döbbern 25
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - TSV Hertha Hornow
So., 02.05.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SV Fichte Kunersdorf II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SG Graustein

21. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SV Eiche Branitz II
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SpG Kausche/Drebkau II
So., 09.05.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - VfB Döbbrick
So., 09.05.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SG Eintracht Peitz II
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SpG Sellessen/FSV Spremberg

22. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 23.05.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - TSV Hertha Hornow
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SG Graustein
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - Spremberger SV 1862 II

23. Spieltag
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SG Eintracht Peitz II
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SpG Kausche/Drebkau II
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - VfB Döbbrick
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SV Döbbern 25
So., 30.05.27 00:00 Uhr SG Graustein - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SV Eiche Branitz II

24. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SG Graustein
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - VfB Döbbrick
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - TSV Hertha Hornow
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SV Fichte Kunersdorf II
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - Spremberger SV 1862 II

25. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 13.06.27 00:00 Uhr SG Graustein - SV Döbbern 25
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SG Eintracht Peitz II
So., 13.06.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SV Eiche Branitz II

26. Spieltag
Sa., 19.06.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - TSV Hertha Hornow
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - VfB Döbbrick
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SV Fichte Kunersdorf II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SG Graustein
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - Spremberger SV 1862 II

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2. Kreisklasse Niederlausitz

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - TSV Groß Schacksdorf
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SG Sachsendorf
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SV Leuthen/Oßnig II
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SG Willmersdorf 1921
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SV Motor Saspow II

2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SpG Haasow/Dissenchen II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SpG Keune/Forst II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SpG Bärenklau/Guben

3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SG Jänschwalde
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Sachsendorf
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SG Willmersdorf 1921
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SV Motor Saspow II

4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - BSV Cottbus-Ost
So., 27.09.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SpG Keune/Forst II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SpG Haasow/Dissenchen II

5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SpG Haasow/Dissenchen II
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SV Motor Saspow II
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SG Sachsendorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Willmersdorf 1921
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SG Jänschwalde

6. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - BSV Cottbus-Ost
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - TSV Groß Schacksdorf
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SpG Bärenklau/Guben
So., 11.10.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose

7. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SG Jänschwalde
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SG Willmersdorf 1921
So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SpG Haasow/Dissenchen II

8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - TSV Groß Schacksdorf
So., 25.10.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SG Sachsendorf
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - BSV Cottbus-Ost
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SpG Keune/Forst II
So., 25.10.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - FSV Viktoria 1897 Cottbus II

9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SV Motor Saspow II
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SpG Haasow/Dissenchen II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SG Willmersdorf 1921

10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SV Leuthen/Oßnig II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - BSV Cottbus-Ost
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SpG Keune/Forst II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - TSV Groß Schacksdorf

11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SpG Keune/Forst II
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SG Jänschwalde
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SpG Haasow/Dissenchen II
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
So., 15.11.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SV Motor Saspow II

12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SV Motor Saspow II
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - TSV Groß Schacksdorf
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SG Sachsendorf
So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SV Leuthen/Oßnig II

13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - BSV Cottbus-Ost
So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SG Jänschwalde
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SpG Haasow/Dissenchen II

14. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SpG Keune/Forst II
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SG Jänschwalde
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SpG Bärenklau/Guben
So., 14.03.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SpG Haasow/Dissenchen II

15. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SG Sachsendorf
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - TSV Groß Schacksdorf
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SV Motor Saspow II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SG Willmersdorf 1921
So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SV Leuthen/Oßnig II

16. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - BSV Cottbus-Ost
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SpG Keune/Forst II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose

17. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SG Willmersdorf 1921
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - TSV Groß Schacksdorf
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SV Motor Saspow II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SG Jänschwalde

18. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SpG Keune/Forst II
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - TSV Groß Schacksdorf
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - BSV Cottbus-Ost
So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SpG Bärenklau/Guben
So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - FSV Viktoria 1897 Cottbus II

19. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SV Motor Saspow II
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SG Sachsendorf
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SpG Haasow/Dissenchen II
So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SG Jänschwalde

20. Spieltag
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - BSV Cottbus-Ost
So., 02.05.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SpG Keune/Forst II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SG Sachsendorf
So., 02.05.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - TSV Groß Schacksdorf

21. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SV Motor Saspow II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SG Willmersdorf 1921
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SpG Haasow/Dissenchen II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Jänschwalde
So., 09.05.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SpG Bärenklau/Guben

22. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SG Sachsendorf
So., 23.05.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - BSV Cottbus-Ost
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SpG Keune/Forst II
So., 23.05.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SV Leuthen/Oßnig II
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - FSV Viktoria 1897 Cottbus II

23. Spieltag
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SG Willmersdorf 1921
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SG Jänschwalde
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SV Motor Saspow II

24. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - BSV Cottbus-Ost
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SG Willmersdorf 1921
So., 06.06.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SG Sachsendorf
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - TSV Groß Schacksdorf
So., 06.06.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - FSV Viktoria 1897 Cottbus II

25. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - BSV Cottbus-Ost
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SpG Keune/Forst II
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SpG Haasow/Dissenchen II
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SG Jänschwalde

26. Spieltag
Sa., 19.06.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SG Willmersdorf 1921
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SV Leuthen/Oßnig II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SG Sachsendorf
So., 20.06.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - TSV Groß Schacksdorf