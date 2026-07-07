Niederlausitz: Spielplan der Kreisoberliga, Kreisliga und Kreisklasse

Die Spielpläne im Fußballkreis Niederlausitz - Kreisoberliga, Kreisliga, 1. Kreisklasse und 2. Kreisklasse - für die Saison 2026/2027 stehen fest. Diese sind bei FuPa online.
1. Spieltag
Fr., 28.08.26 00:00 Uhr 1. FC Guben II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SpG Dissenchen/Haasow - SpG Kahren/Laubsdorf
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Groß Kölzig/Gahry - SV Preilack
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Sielow II - SV Borussia 09 Welzow
So., 30.08.26 00:00 Uhr VfB Cottbus 97 - SV Eiche Branitz
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - BSV Chemie Tschernitz
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf - SV Wacker 09 Ströbitz II
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Schorbus - SpG Kausche/Drebkau
2. Spieltag
Fr., 11.09.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz - SG Sielow II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau - SV Fichte Kunersdorf
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SpG Dissenchen/Haasow
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr BSV Chemie Tschernitz - VfB Cottbus 97
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Borussia 09 Welzow - 1. FC Guben II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - SpG Briesen/Dissen
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II - SpG Groß Kölzig/Gahry
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Preilack - SG Blau-Weiß Schorbus
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1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Eintracht Drehnow
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Rot-Weiß Merzdorf
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Lausitz Forst II
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SC Spremberg 1896 II
So., 30.08.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Werben/Burg
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Leuthen/Oßnig
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Blau-Weiss Straupitz
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - Kolkwitzer SV 1896 II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - FSV Spremberg 1895
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Briesen/Dissen II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SpG Keune/Forst
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 13.09.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Schmogrow/Guhrow
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Leuthen/Oßnig
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SC Spremberg 1896 II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Eintracht Drehnow
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SpG Werben/Burg
So., 20.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 20.09.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Blau-Weiss Straupitz
4. Spieltag
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Keune/Forst
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Lausitz Forst II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - FSV Spremberg 1895
So., 27.09.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Briesen/Dissen II
5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Blau-Weiss Straupitz
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Leuthen/Oßnig
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - FSV Spremberg 1895
So., 04.10.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SC Spremberg 1896 II
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Werben/Burg
6. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Briesen/Dissen II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Lausitz Forst II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Eintracht Drehnow
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Keune/Forst
7. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SpG Schmogrow/Guhrow
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Blau-Weiss Straupitz
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SC Spremberg 1896 II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Briesen/Dissen II
So., 18.10.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - FSV Spremberg 1895
So., 18.10.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Leuthen/Oßnig
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Rot-Weiß Merzdorf
8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Keune/Forst
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Eintracht Drehnow
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Werben/Burg
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 25.10.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Lausitz Forst II
9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SpG Briesen/Dissen II
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Schmogrow/Guhrow
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - FSV Spremberg 1895
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 01.11.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SC Spremberg 1896 II
10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Lausitz Forst II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Leuthen/Oßnig
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 08.11.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Keune/Forst
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Eintracht Drehnow
So., 08.11.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Werben/Burg
11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Briesen/Dissen II
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Keune/Forst
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SC Spremberg 1896 II
So., 15.11.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - FSV Spremberg 1895
12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Werben/Burg
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 22.11.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Lausitz Forst II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Eintracht Drehnow
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Leuthen/Oßnig
So., 22.11.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Rot-Weiß Merzdorf
13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Keune/Forst
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SC Spremberg 1896 II
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - FSV Spremberg 1895
So., 29.11.26 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SpG Briesen/Dissen II
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - Kolkwitzer SV 1896 II
14. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 14.03.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Keune/Forst
So., 14.03.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Briesen/Dissen II
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - FSV Spremberg 1895
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Schmogrow/Guhrow
15. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Blau-Weiss Straupitz
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SpG Werben/Burg
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Eintracht Drehnow
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 21.03.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Leuthen/Oßnig
So., 21.03.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Lausitz Forst II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SC Spremberg 1896 II
16. Spieltag
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Keune/Forst
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Briesen/Dissen II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - FSV Spremberg 1895
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Lausitz Forst II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
17. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Rot-Weiß Merzdorf
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Leuthen/Oßnig
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SpG Werben/Burg
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 11.04.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 11.04.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Eintracht Drehnow
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SC Spremberg 1896 II
18. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Keune/Forst
So., 18.04.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SpG Briesen/Dissen II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Eintracht Drehnow
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Lausitz Forst II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
19. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SV Blau-Weiss Straupitz
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SV Rot-Weiß Merzdorf
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SC Spremberg 1896 II
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Leuthen/Oßnig
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Werben/Burg
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - FSV Spremberg 1895
So., 25.04.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Schmogrow/Guhrow
20. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SpG Keune/Forst
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Werben/Burg
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Eintracht Drehnow
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Lausitz Forst II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
21. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - FSV Spremberg 1895
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SpG Schmogrow/Guhrow
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - SC Spremberg 1896 II
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 09.05.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Leuthen/Oßnig
So., 09.05.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Briesen/Dissen II
22. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
So., 23.05.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SpG Keune/Forst
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SV Leuthen/Oßnig
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SpG Werben/Burg
So., 23.05.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Eintracht Drehnow
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Lausitz Forst II
23. Spieltag
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - Kolkwitzer SV 1896 II
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SpG Briesen/Dissen II
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - FSV Spremberg 1895
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - SC Spremberg 1896 II
24. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Blau-Weiß Drewitz
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Eintracht Drehnow
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 06.06.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Leuthen/Oßnig
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SpG Werben/Burg
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SV Lausitz Forst II
So., 06.06.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
25. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III - SpG Keune/Forst
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Lausitz Forst II - Kolkwitzer SV 1896 II
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Straupitz - SV Blau-Weiß Drewitz
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Eintracht Drehnow - SpG Briesen/Dissen II
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Werben/Burg - FSV Spremberg 1895
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig - SpG Schmogrow/Guhrow
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Merzdorf - SC Spremberg 1896 II
26. Spieltag
Sa., 19.06.27 00:00 Uhr FSV Spremberg 1895 - SV Leuthen/Oßnig
Sa., 19.06.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst - SV Lausitz Forst II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 II - SV Blau-Weiss Straupitz
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Schmogrow/Guhrow - SV Rot-Weiß Merzdorf
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Briesen/Dissen II - SpG Werben/Burg
So., 20.06.27 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 II - SV Eintracht Drehnow
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Drewitz - SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus III
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1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SpG Laubsdorf/Kahren II
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SG Graustein
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SV Fichte Kunersdorf II
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - TSV Hertha Hornow
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - VfB Döbbrick
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SpG Kausche/Drebkau II
2. Spieltag
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 13.09.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SG Eintracht Peitz II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SV Döbbern 25
So., 13.09.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - Spremberger SV 1862 II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SG Graustein - SpG Drachhausen/Fehrow
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SpG Kausche/Drebkau II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - TSV Hertha Hornow
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SV Eiche Branitz II
So., 20.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 20.09.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - VfB Döbbrick
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Graustein - SV Fichte Kunersdorf II
4. Spieltag
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SV Döbbern 25
So., 27.09.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 27.09.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - Spremberger SV 1862 II
So., 27.09.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SG Graustein
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SV Eiche Branitz II
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - VfB Döbbrick
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SpG Kausche/Drebkau II
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - TSV Hertha Hornow
So., 04.10.26 00:00 Uhr SG Graustein - SpG Laubsdorf/Kahren II
6. Spieltag
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - Spremberger SV 1862 II
So., 11.10.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SG Graustein
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SV Fichte Kunersdorf II
So., 11.10.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SG Eintracht Peitz II
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SV Döbbern 25
7. Spieltag
So., 18.10.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SG Eintracht Peitz II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SV Eiche Branitz II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 18.10.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - VfB Döbbrick
So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Graustein - SpG Kausche/Drebkau II
8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SV Döbbern 25
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SV Fichte Kunersdorf II
So., 25.10.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - TSV Hertha Hornow
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - Spremberger SV 1862 II
9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 01.11.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SV Döbbern 25
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SG Eintracht Peitz II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - VfB Döbbrick
So., 01.11.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SpG Kausche/Drebkau II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SG Graustein - SV Eiche Branitz II
10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - Spremberger SV 1862 II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 08.11.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SG Graustein
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SV Fichte Kunersdorf II
11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SV Döbbern 25
So., 15.11.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 15.11.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SpG Kausche/Drebkau II
So., 15.11.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SV Eiche Branitz II
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 15.11.26 00:00 Uhr SG Graustein - SG Eintracht Peitz II
12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SV Fichte Kunersdorf II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SpG Kausche/Drebkau II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - Spremberger SV 1862 II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SG Graustein
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - TSV Hertha Hornow
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SpG Laubsdorf/Kahren II
13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 29.11.26 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SV Eiche Branitz II
So., 29.11.26 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 29.11.26 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SG Eintracht Peitz II
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SV Döbbern 25
So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Graustein - SV Rot-Schwarz Komptendorf
14. Spieltag
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 14.03.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SV Döbbern 25
So., 14.03.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SG Eintracht Peitz II
So., 14.03.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 14.03.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SV Eiche Branitz II
So., 14.03.27 00:00 Uhr SG Graustein - Spremberger SV 1862 II
15. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - VfB Döbbrick
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SV Fichte Kunersdorf II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SpG Kausche/Drebkau II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - TSV Hertha Hornow
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SG Graustein
16. Spieltag
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 04.04.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SV Döbbern 25
So., 04.04.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SG Eintracht Peitz II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SG Graustein
So., 04.04.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - Spremberger SV 1862 II
17. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SpG Kausche/Drebkau II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - VfB Döbbrick
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Graustein - TSV Hertha Hornow
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SV Fichte Kunersdorf II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SV Eiche Branitz II
18. Spieltag
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SG Eintracht Peitz II
So., 18.04.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SV Fichte Kunersdorf II
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SG Graustein
So., 18.04.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - Spremberger SV 1862 II
19. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SpG Kausche/Drebkau II
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Graustein - VfB Döbbrick
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - TSV Hertha Hornow
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SV Eiche Branitz II
20. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SV Döbbern 25
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - TSV Hertha Hornow
So., 02.05.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SV Fichte Kunersdorf II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SG Graustein
21. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SV Eiche Branitz II
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SpG Kausche/Drebkau II
So., 09.05.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - VfB Döbbrick
So., 09.05.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SG Eintracht Peitz II
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SpG Sellessen/FSV Spremberg
22. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 23.05.27 00:00 Uhr VfB Döbbrick - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - TSV Hertha Hornow
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - SG Graustein
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - Spremberger SV 1862 II
23. Spieltag
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SG Eintracht Peitz II
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SpG Kausche/Drebkau II
So., 30.05.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - VfB Döbbrick
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SV Döbbern 25
So., 30.05.27 00:00 Uhr SG Graustein - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SV Eiche Branitz II
24. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - SG Graustein
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - VfB Döbbrick
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - TSV Hertha Hornow
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SV Fichte Kunersdorf II
So., 06.06.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - Spremberger SV 1862 II
25. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 II - SV Rot-Schwarz Komptendorf
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Kausche/Drebkau II - SpG Drachhausen/Fehrow
So., 13.06.27 00:00 Uhr SG Graustein - SV Döbbern 25
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Fichte Kunersdorf II - SG Eintracht Peitz II
So., 13.06.27 00:00 Uhr TSV Hertha Hornow - SpG Sellessen/FSV Spremberg
So., 13.06.27 00:00 Uhr SpG Laubsdorf/Kahren II - SV Eiche Branitz II
26. Spieltag
Sa., 19.06.27 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz II - TSV Hertha Hornow
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Eiche Branitz II - VfB Döbbrick
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Sellessen/FSV Spremberg - SpG Laubsdorf/Kahren II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Döbbern 25 - SV Fichte Kunersdorf II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SV Rot-Schwarz Komptendorf - SG Graustein
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Drachhausen/Fehrow - Spremberger SV 1862 II
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1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - TSV Groß Schacksdorf
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SG Sachsendorf
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SV Leuthen/Oßnig II
So., 30.08.26 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SG Willmersdorf 1921
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SV Motor Saspow II
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SpG Haasow/Dissenchen II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SpG Keune/Forst II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 13.09.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SpG Bärenklau/Guben
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SG Jänschwalde
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Sachsendorf
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SG Willmersdorf 1921
So., 20.09.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SV Motor Saspow II
4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - BSV Cottbus-Ost
So., 27.09.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SpG Keune/Forst II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SpG Haasow/Dissenchen II
5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SpG Haasow/Dissenchen II
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SV Motor Saspow II
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SG Sachsendorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Willmersdorf 1921
So., 04.10.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SG Jänschwalde
6. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - BSV Cottbus-Ost
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - TSV Groß Schacksdorf
So., 11.10.26 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SpG Bärenklau/Guben
So., 11.10.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
7. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SG Jänschwalde
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SG Willmersdorf 1921
So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SpG Haasow/Dissenchen II
8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - TSV Groß Schacksdorf
So., 25.10.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SG Sachsendorf
So., 25.10.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - BSV Cottbus-Ost
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
So., 25.10.26 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SpG Keune/Forst II
So., 25.10.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SV Motor Saspow II
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SpG Haasow/Dissenchen II
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SG Willmersdorf 1921
10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SV Leuthen/Oßnig II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - BSV Cottbus-Ost
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SpG Keune/Forst II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - TSV Groß Schacksdorf
11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SpG Keune/Forst II
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SG Jänschwalde
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SpG Haasow/Dissenchen II
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
So., 15.11.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SV Motor Saspow II
12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SV Motor Saspow II
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - TSV Groß Schacksdorf
So., 22.11.26 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SG Sachsendorf
So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SV Leuthen/Oßnig II
13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - BSV Cottbus-Ost
So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SG Jänschwalde
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SpG Haasow/Dissenchen II
14. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SpG Keune/Forst II
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SG Jänschwalde
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SpG Bärenklau/Guben
So., 14.03.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SpG Haasow/Dissenchen II
15. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SG Sachsendorf
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - TSV Groß Schacksdorf
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SV Motor Saspow II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SG Willmersdorf 1921
So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SV Leuthen/Oßnig II
16. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - BSV Cottbus-Ost
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SpG Keune/Forst II
So., 04.04.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
17. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SG Willmersdorf 1921
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - TSV Groß Schacksdorf
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SV Motor Saspow II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SG Jänschwalde
18. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SpG Keune/Forst II
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - TSV Groß Schacksdorf
So., 18.04.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - BSV Cottbus-Ost
So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SpG Bärenklau/Guben
So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
19. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SV Motor Saspow II
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SG Sachsendorf
So., 25.04.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SpG Haasow/Dissenchen II
So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SG Jänschwalde
20. Spieltag
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - BSV Cottbus-Ost
So., 02.05.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SpG Keune/Forst II
So., 02.05.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SG Sachsendorf
So., 02.05.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - TSV Groß Schacksdorf
21. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SV Motor Saspow II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SG Willmersdorf 1921
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SV Leuthen/Oßnig II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SpG Haasow/Dissenchen II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SG Jänschwalde
So., 09.05.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - SpG Bärenklau/Guben
22. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SG Sachsendorf
So., 23.05.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - BSV Cottbus-Ost
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SpG Keune/Forst II
So., 23.05.27 00:00 Uhr SG Willmersdorf 1921 - SV Leuthen/Oßnig II
So., 23.05.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
23. Spieltag
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - SG Willmersdorf 1921
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - SG Eintracht 1912 Groß Gastrose
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 29.05.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SG Jänschwalde
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SV Motor Saspow II
24. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SpG Keune/Forst II - BSV Cottbus-Ost
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - SG Willmersdorf 1921
So., 06.06.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SG Sachsendorf
So., 06.06.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - TSV Groß Schacksdorf
So., 06.06.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
25. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Motor Saspow II - BSV Cottbus-Ost
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus II - SpG Keune/Forst II
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr TSV Groß Schacksdorf - SpG Bärenklau/Guben
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SG Sachsendorf - SpG Haasow/Dissenchen II
So., 13.06.27 00:00 Uhr SV Leuthen/Oßnig II - SG Jänschwalde
26. Spieltag
Sa., 19.06.27 00:00 Uhr BSV Cottbus-Ost - FSV Viktoria 1897 Cottbus II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SG Jänschwalde - SG Willmersdorf 1921
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Haasow/Dissenchen II - SV Leuthen/Oßnig II
So., 20.06.27 00:00 Uhr SpG Bärenklau/Guben - SG Sachsendorf
So., 20.06.27 00:00 Uhr SG Eintracht 1912 Groß Gastrose - TSV Groß Schacksdorf