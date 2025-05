Niederlande: Saisonrückblick Eredivisie 2024/25

Die Eredivisie 2024/25 bot ein packendes Titelrennen, das erst am letzten Spieltag entschieden wurde. PSV Eindhoven zeigte einen beeindruckenden Schlussspurt, während Ajax eine sicher geglaubte Meisterschaft noch verspielte. Feyenoord und Utrecht komplettieren das niederländische Quartett für die europäischen Wettbewerbe. Am Tabellenende müssen Waalwijk und Almere den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten, während Willem II noch um den Klassenerhalt zittern muss.

Meisterschaft

PSV Eindhoven hat sich in einer dramatischen Schlussphase die niederländische Meisterschaft gesichert. Am letzten Spieltag gewann die PSV auswärts bei Sparta Rotterdam mit 3:1 und verteidigte damit den hauchdünnen Vorsprung von einem Punkt auf Ajax Amsterdam. Während Ajax zwar am letzten Spieltag mit 2:0 gegen Twente siegte, hatte der Hauptstadtklub zuvor in den letzten fünf Spielen zehn Punkte auf PSV eingebüßt und damit die komfortable Tabellenführung verspielt. Für die PSV ist es der 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte.