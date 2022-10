Niederlagenserie hält auch gegen Parsdorf an - FC Ebersberg stagniert im Keller Trotz 1:0-Führung

Ebersberg - Dabei hatte es für die Kreisstädter eigentlich gut begonnen. Isuf Shabani (25.) brachte das Team von Dominik Pries und Kadir Kir in Führung und verschaffte dem FCE ein Gefühl, das er in den bisherigen acht Saisonpartien bis dato so nicht kannte: Erstmals lagen die Ebersberger in der laufenden Kreisklasse-Spielzeit nämlich mit 1:0 in Front.