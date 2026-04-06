Niederlagenserie hält an

Denn auch beim Tabellenletzten reichte es in einer reinen Thüringer Auseinandersetzung nicht zum Punkt. Damit war die vierte Niederlage hintereinander perfekt.
Im zweiten Durchgang passierte zunächst nichts Aufregendes, sieht man von einem Pfostenschuss von Martin Fiedler ab (54.). Nach einer guten Stunde hatte die Einheit dann nach einer Ampelkarte für einen Akteur der Hausherren einen Spieler mehr auf dem Feld. Doch das sollte den Schillerstädtern nicht wirklich helfen. Holger Jähnisch hatte das Übel längst erkannt: „Wir haben uns sportlich selbst gekillt. Das nimmt einem so viel Kraft und Energie, wenn man einfache Bälle immer wieder verschenkt und dafür unendlich viel arbeiten muss - durch den Einzelnen und das Team. Dann ist es halt die Krönung, dass wir in Überzahl vom Gegner im Konter noch das 1:2 bekommen.“ Denn einmal mehr war es Schnellhardt, der die Partie drehte, Zuvor hatte Robin Ensenbach das Stankovic-Tor mit einem wuchtigen Schuss verfehlt (73.) und auch der zu kurz abgewehrte Ball der Heiligenstädter Hintermannschaft fand durch den eingewechselten Marco Riemer nicht den Weg ins Tor. Ein Spieler rettete auf der Linie (84.). So blieb es beim Heimsieg für den Gastgeber, die nach einer Ampelkarte für einen Rudolstädter in den letzten fünf Minuten numerisches Gleichgewicht hatten.
Benedikt Seipel resümierte: „Insgesamt Hut ab vor meiner Mannschaft für die Moral. Wir waren in Grimma nicht gut und hatten heute wieder etwas gut zu machen. Das war ein ordentlicher Fight.“
Der Kollege - Holger Jähnisch - auf der anderen Bank sagte: „Ich habe gedacht, es geht nicht tiefer, aber so war es. Wir haben am Ende wieder ein Spiel, was man nie und nimmer verlieren darf. Deshalb ist man leider zu recht nur zweiter Sieger, weil man es einfach nicht geschafft hat, dass es in Überzahl und im Ballvortrag gelingt, eine Chance herauszuspielen, die vielleicht noch für ein Tor reicht. Das geht nun schon seit Wochen so und das nervt.“
Fazit: Mit dieser erneuten Niederlage rutscht das Team nun immer mehr in die bedrohliche Abstiegszone. Im dritten Auswärtsmach hintereinander wartet am Samstag, dem 11. April, um 14 Uhr der SC Freital, aktueller Tabellenzweiter – das kann sich nach den Oberligaspielen vom Ostermontag noch ändern - und damit heißer Aufstiegsanwärter.