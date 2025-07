Niederlagen mit „Lerneffekt“ – Gräfelfing verliert erneut

TSV 1865 Murnau II – TSV Gräfelfing 2:1

Nach einer Saison mit nur einer einzigen Pflichtspielniederlage ist Kreisliga-Aufsteiger TSV Gräfelfing nun gleich mit zwei Pleiten in die neue Spielzeit gestartet – wenn auch nur in Testspielen. Eine Woche nach dem 0:4 beim SC Unterpfaffenhofen-Germering unterlagen die Wölfe am Sonntag dem ebenfalls in die Kreisliga aufgestiegenen TSV 1865 Murnau II auswärts mit 1:2. „Das hat auch einen Lerneffekt für uns. Der Wind kommt eben nicht immer von hinten, sondern auch mal von vorne“, sagte TSV-Trainer Andreas Gries.