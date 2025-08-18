„Niederlagen, Insolvenz – bleiben Sie Viki treu, Herr Kost?“

Drei Spiele, drei Niederlagen – der Einstand von Viktoria Berlins neuem Cheftrainer Thomas Kost verlief alles andere als glücklich. Im Gespräch mit FuPa Berlin nach der 2:3 Pokalpanne beim unterklassigen Berlin-Ligisten Polar Pinguin erklärt der 56-Jährige, warum er von seiner jungen Mannschaft überzeugt ist, wie er mit der angespannten finanziellen Situation umgeht

Polar Pinguin sorgt in der ersten Runde des Berliner Landespokals für eine Überraschung. Der Berlin-Ligist schlägt Oberligist Viktoria 89 mit 3:2 und wirft den Favoriten damit frühzeitig aus dem Wettbewerb. Viktoria erwischt zwar den besseren Start: Ein Freistoß von Hasani bringt die frühe Führung. Doch nach der Pause steigert sich Polar. Zunächst gelingt Witschurke der Ausgleich, wenig später setzt sich Ndubueze im Strafraum durch und dreht die Partie. Viktoria kämpft sich noch einmal zurück – Fall köpft zum 2:2. Doch die Hausherren geben sich nicht zufrieden. Kurz vor Schluss steigt Koch nach einer Ecke am höchsten und besiegelt mit seinem Kopfball den 3:2-Erfolg. Während Polar den Einzug in die zweite Runde feiert, bleibt Viktoria nach dem Regionalliga-Abstieg und dem laufenden Insolvenzverfahren auch sportlich im Krisenmodus

Thomas Kost: Natürlich sehr bitter. Wir sind gut reingekommen, gehen verdient 1:0 in Führung und haben Chancen, das zweite oder dritte Tor nachzulegen. Aber wir haben es nicht geschafft, das Spiel zu kontrollieren. Polar war mit langen Bällen immer gefährlich, das haben wir nicht gut verteidigt. Das 1:1 fällt nach einem unnötigen Ballverlust, beim 2:1 ging ein klares Foul voraus. Wir haben dann Moral gezeigt und ausgeglichen, aber eine schlecht verteidigte Ecke hat uns das Genick gebrochen.

FuPa Berlin: Herr Kost, drei Spiele, drei Niederlagen – zuletzt das Aus im Landespokal gegen Polar Pinguin. Wie bitter war dieses 2:3?

FuPa Berlin: Der Einstand mit drei Niederlagen war sicherlich nicht das, was Sie sich erhofft haben. Warum haben Sie sich trotzdem für Viktoria entschieden?

Thomas Kost: Für mich hat sich die Frage eigentlich nie gestellt. Ich wusste, dass es schwer wird. Aber es ist auch eine Chance – für den Verein und für jeden einzelnen Spieler. Ich war mir bewusst, dass wir Zeit brauchen und nicht einfach auf den Knopf drücken können. Uns haben erfahrene Spieler gefehlt, etwa Anton Kanther oder Enes Küc. Der hat noch Probleme mit dem Sprunggelenk aus der Vorbereitung. Der Älteste auf dem Platz war Ernesto mit 26 – ansonsten sind wir praktisch eine U21. Da fehlt in vielen Situationen die Cleverness.

FuPa Berlin: Wird es noch personelle Nachbesserungen geben?

Thomas Kost: Wir müssen vor allem schauen, dass die Spieler, die wir haben, gesund werden und ins Spielen kommen. Wenn das gelingt, bin ich überzeugt, dass es besser wird

FuPa Berlin: Welche Ziele haben Sie sich in dieser schwierigen Konstellation gesetzt?

Thomas Kost: Im Moment geht es nicht darum, große Saisonziele auszurufen. Wir müssen erst einmal in der Liga ankommen und ein positives Erlebnis schaffen, das der Mannschaft Selbstvertrauen gibt. Alles andere wird man sehen.

FuPa Berlin: Parallel läuft das vorläufige Insolvenzverfahren. Wie stark belastet das Team diese Unsicherheit?

Thomas Kost: Natürlich wünscht man sich Klarheit, aber wir als Mannschaft haben darauf keinen Einfluss. Das sage ich den Jungs immer wieder. Wir müssen das Ausblenden und uns auf das Sportliche konzentrieren. Mein Job ist es, auf dem Platz Fortschritte zu erzielen. Ich weiß, dass die Verantwortlichen hart daran arbeiten, dass die Dinge bald geklärt werden.