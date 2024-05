Niederlagen für TSV Einigkeit Dornap und FC Mettmann 08

Breite Burschen Barmen – TSV Einigkeit Dornap 4:3 (3:1). Bereits nach fünf Minuten führten die Barmer im Kreisliga A-Duell mit 1:0, nach einer halben Stunde glich Jushua Effenberger aus. Noch vor der Pause setzten sich die Platzherren aber per Doppelpack (43., 45.) auf 3:1 ab und legten in der zweiten Halbzeit das 4:1 (58.) nach. Die Dornaper gaben sich aber nicht geschlagen und verkürzten durch Effenberger (77.) und Kai Kleinschmidt per Elfmeter (87.) noch auf 3:4.