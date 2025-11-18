Niederlagen für die Fzg in Obergrombach

Das Spiel war zur Halbzeit mehr oder weniger schon entschieden, als man mit 4:1 ins Hintertreffen geraten ist. Die Niederlage geht völlig in Ordnung und die Zweitvertretung aus Obergrombach konnte als verdienter Sieger den Platz verlassen. Am kommenden Sonntag spielt unsere zweite Mannschaft in Büchenau erneut auswärts. Dort will man endlich die Auswärtsbilanz etwas aufbessern, hierzu benötigt es aber einen anderen Auftritt als vergangenen Sonntag.

Im Anschluss fand dann das absolute Spitzenspiel der Kreisklasse B statt. Der Tabellenzweite aus Obergrombach empfing die bis dahin ungeschlagene FZG. Direkt von Beginn an, konnte man die Bedeutung des Spiels erkennen und so schenkten sich beide Mannschaften nichts. Es sollte auch nicht lange dauern bis das erste Tor gefallen ist und so konnte Obergrombach mit ihrer ersten gefährlichen Offensivaktion direkt in Führung gehen. Auch danach übernahm Obergrombach die Spielkontrolle und gewann größtenteils alle entscheidenden Zweikämpfe. Vor allem über die linke Außenbahn konnte die Heimmannschaft immer wieder gefährliche Aktionen herausspielen. Die Führung ging letztlich auch so in Ordnung, da die Fzg bis zur 20. Minute überhaupt nicht zu ihrem Spiel fand.

Ab dann jedoch, konnte man die ersten wichtigen Zweikämpfe für sich entscheiden und auch die ersten Torchancen herausspielen. Chancen zum Ausgleich waren kurz vor der Halbzeit dann durchaus vorhanden . Es sollte jedoch mit der knappen 1:0 Führung für Obergrombach in die Halbzeit gehen.

In der Halbzeitpause wechselte die Fzg dann zweimal. Kaaz und Bürkle ersetzten Schmidt und Locher. Mit einer damit verbundenen Systemumstellung, konnte man dann noch mehr Dominanz erzeugen. Was sich mit zunehmender Spieldauer auch immer mehr an den Torchancen für die FZG wiederspiegeln sollte. Obergrombach befand sich bis auf einzelne Offensivaktionen, ausschließlich im Verteidigungsmodus. Leider scheiterte es bei der Fzg immer wieder an der fehlenden Präzision, oder der an diesem Tag überragende und unbezwingbare Torhüter vom FCO hatte etwas dagegen. Der Ausgleich wäre mehr als verdient gewesen, war man je länger das Spiel ging, die deutlich aktivere und spielbestimmende Mannschaft. Zum Schluss warf man alles nach vorne und fing sich dann durch einen Konter noch das 2:0. Am Ende des Tages hat die Effizienz von Obergrombach den Unterschied ausgemacht. Trotz der enormen Bedeutung des Spiels konnte man von einer zu jederzeit sportlich fairen Begegnung sprechen. Auch hier nochmals Glückwunsche an Obergrombach zu den drei Punkten.

Nun hat es also auch die Fzg erwischt und man musste zum ersten Mal den Platz als Verlierer verlassen. Jetzt gilt es die richtigen Schlüsse aus der Niederlage zu ziehen und mit voller Motivation das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr zu absolvieren. Hinfallen, Aufstehen und wieder eine Siegesserie starten. Auch die 1. Mannschaft spielt am kommenden Sonntag erneut auswärts. Anpfiff der Begegnung gegen die Zweitvertretung aus Odenheim ist um 13:00 Uhr.