Niederlage zweitrangig...

Zum Abschluss der Saison gastierte die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II beim SV RW Glottertal II. Das Spiel war ein lauer Sommerkick und ist schnell erzählt. Für Martin Schmidt, Till Ströbel und Till Kaufmann (alle Ü30, SV Endingen) war es der letzte Auftritt im Aktivenbereich.

Der Tabellenletzte vom Kaiserstuhl lag schnell 2:0 im Rückstand. Nach einem Kopfball und durchgespielter Aktion konnten die Gastgeber die Weichen früh auf Heimsieg stellen. Danach verflachte die Partie.

Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich die SG von einer aktiveren Seite. Beide Mannschaften hatten die ein oder andere Abschlussmöglichkeit, welche nicht zum Torerfolg führte. Dennoch behielten die Schwarzwälder die Spielkontrolle. Ein Ehrentreffer blieb den Gästen leider verwehrt. Dann pfiff der Schiedsrichter die fair geführte Partie ab.

Fazit

Sportlich war die Partie bedeutungslos. Die Hausherren beendeten die Saison auf dem 5. Tabellenplatz, während die SG Wyhl/Endingen/Sasbach als Tabellenletzter keine Glanzleistung vollbrachte.

Dies hatte vielschichtige Gründe…

Abschied

Wie schon kurz erwähnt, hängen Martin Schmidt, Daniel Ströbel und Till Kaufmann ihre Kickschuhe an den berühmten „Nagel“ – zumindest im Aktivenbereich. Sie werden der SG aber erhalten bleiben und fortan bei den „alten Herren“ der Ü35 auflaufen. Alle drei waren insgesamt ca. 15 Jahre im Herrenbereich für den SV Endingen aktiv. Sowie ab der Saison 2019/20 für die neu gegründete SG Wyhl/Endingen im Einsatz. Zudem war Till jahrelang auch Spielertrainer.

Das Trio war immer für das Team und den Verein da und gaben auf dem Platz immer alles. Einsatz, Leidenschaft, Zuverlässigkeit, Geselligkeit und Integrität – das sind Attribute, die man eng mit ihnen verknüpft.

Auch ich habe mit ihnen eine lange Historie – aktiv und als begleitender Mannschaftsreporter.

Ich, alle drei Vereine und alle aktuellen sowie ehemaligen Weggefährten bedanken sich bei den drei Sportskameraden !!!

PS: Der Ausstand wurde nach dem letzten Spiel im Vereinsheim gegeben, bei dem viele Weggefährten zugegen waren. Danke für Speis und Trank.

Auch ein großes, großes Dankeschön an Trainer Peter Klär. Er ist seit Anbeginn das Bindeglied der Vereine. Immer engagiert, loyal, kompetent und so vieles mehr...Ohne ihn hätte die SG keine sieben Jahre Bestand gehabt !!!

Ich hoffe, das die Vereine im Sommer bessere Weichen für die zweite Mannschaft stellen. Denn Tabellenletzter kann nicht der Anspruch sein.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)