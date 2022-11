Niederlage zum Vorrundenende

Die 1. Mannschaft des FC Russikon verlor das letzte Vorrundenspiel gegen den FC Seefeld ZH 4 mit 4:2. Somit ging nach vier Spielen ohne Niederlage eine Serie zu Ende.

Die Oberländer kamen trotz des ungewohnten Terrains besser in die Partie als die Stadtbuben. Das Spiel fand auf einem extrem kleinen Kunstrasen statt. Die ersten zehn Minuten gehörten den Russikern, danach kamen aber die Zürcher nach und nach besser ins Spiel. So war es Leo Bertazzoli, welcher im Straftraum abschliessen und den Führungstreffer erzielen konnte – 1:0 (11). Der FC Russikon versuchte, das Skore schnellstmöglich zu egalisieren und operierte mit langen Bällen, welche aber meistens von der Abwehr der Hausherren abgefangen werden konnten. Obwohl der FC Seefeld ZH 4 den Ball immer wieder in die gefährliche Zone bringen konnte, hatte er kaum sehenswerte Abschlüsse. Trotzdem konnte er die Führung ausbauen, als sich Filipe Costa Fernandes ein Herz fasste und aus rund 25 Metern schoss und der Ball im Tor landete – 2:0 (25). In der Folge entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch, in welchem beide Mannschaften mehrheitlich lange Bälle spielten und diese immer wieder von den jeweiligen Abwehrreihen geklärt werden konnten. Torchancen gab es nicht allzu viele, da sich das Spielgerät meistens im Mittelfeld befand. Nach dem Seitenwechsel war es wieder der FCR, welcher den besseren Start erwischte: Nach einem herrlichen Flankenball von Joey Smith war es Rocco Monosi, welcher in der Mitte stand und mittels Kopfball den Anschlusstreffer erzielen konnte – 2:1 (55). Danach kam die Hoffnung beim FC Russikon auf, jedoch wurde diese jäh wieder zerstört: Ebenfalls nach einem Flankenball war es erneut Filipe Costa Fernandes, welcher die zwei Tore-Führung wieder herstellen konnte – 3:1 (60). Anschliessend begann der FC Russikon vermehrt in die Offensive zu gehen und wurde anfälliger für Konter. Die meisten konnten abgefangen werden, aber bei einem war es wiederum Filipe Costa Fernandes, welcher mit seinem dritten Tor den Hattrick komplettierte und den FC Seefeld ZH 4 mit 4:1 in Front schoss (75). In der Schlussviertelstunde waren die Oberländer gewillt, weitere Treffer zu erzielen und sich möglicherweise ein Remis zu erspielen. Jedoch war das Team nie wirklich zwingend in der Partie und hatte sichtlich Mühe damit, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Kurz vor Ende des Spiels wurde den Gästen noch ein Freistoss aus rund 18 Metern zugesprochen. Marc Stump drosch das Spielgerät zum 4:2-Anschlusstreffer in die Maschen (88). Dieser kam jedoch zu spät, um ernsthaft nochmals Gefahr ausstrahlen zu können.