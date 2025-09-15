Niederlage zum Saisonauftakt gegen den FC Schwamendingen

Es geht wieder los! Am Sonntagnachmittag startete der FC Neumünster auf der Sportanlage Heerenschürli in die neue Saison. Gegner war mit dem FC Schwamendingen ein Team, das ohne Zweifel zu den Topfavoriten auf den Aufstieg in die 2. Liga regional zählt. Frühere Duelle waren stets von hitzigen Zweikämpfen geprägt, oft mit dem besseren Ende für die Hausherren. Auf Seiten der Neumünsteraner zeigte sich die Personalsituation weiterhin angespannt. Erneut musste man mit Unterstützung antreten: Hübscher aus der zweiten Mannschaft sowie Seniorenspieler Moser stellten sich in den Dienst der Mannschaft.

Der Beginn verlief denkbar ungünstig: Bereits nach wenigen Minuten geriet der FCN nach einem Eckball mit 0:1 in Rückstand. Doch die Antwort folgte prompt. Nach einem abgewehrten Eckball landete der Ball über Gabay wieder im Strafraum, wo Müller am schnellsten reagierte und zum 1:1 ausglich. In dieser Phase gelang es den Gästen, Schwamendingen zeitweise in die eigene Hälfte zu drängen. Doch Standardsituationen blieben das grosse Manko: Nach einem Freistoss aus der eigenen Platzhälfte konnte man den Ball nicht konsequent klären, sodass der Gastgeber erneut in Führung ging. Kurz vor der Pause legte Schwamendingen nach einem weiteren ruhenden Ball sogar noch das 3:1 nach. Ein ärgerlicher Pausenstand, zumal Neumünster bis dahin spielerisch durchaus Akzente setzen konnte. Nach dem Seitenwechsel konnte der FCN an diese Leistung jedoch nicht mehr anknüpfen. Die Schwamendinger nutzten ihre Chancen eiskalt und erhöhten bis zum Schlusspfiff auf 6:1.