Niederlage zum Saisonabschluss

Am letzten Spieltag der Kreisliga ging es für beide Teams nur noch um die Ehre – und einen einstelligen Tabellenplatz. Der TSV Auerbach hätte mit einem Sieg in Schöllbronn die Gastgeber noch überholen können, doch in einer zähen, chancenarmen Partie zog das Bernecker-Team am Ende mit 0:2 den Kürzeren – sinnbildlich für eine Runde, die von vielen unglücklichen Momenten und personellen Engpässen geprägt war. Dabei begann die Partie aus Auerbacher Sicht durchaus ordentlich. Schon in der 7. Minute wurde es gefährlich, als Janic Meier nach einer präzisen Offterdinger-Flanke am langen Pfosten nur knapp an der möglichen Führung vorbeischrammte. In der 20. Minute dann die nächste große Gelegenheit: Marcel Baier wurde vom Schöllbronner Keeper Tuskan im Strafraum klar gefoult, sodass Kapitän David Guthmann die Chance vom Punkt erhielt, von wo aus er den fälligen Strafstoß jedoch deutlich über den Kasten jagte. Nur acht Minuten später nutzten die Gastgeber ihre erste wirkliche Möglichkeit dann zur Führung. Nach einer von Moser zunächst geklärten Hereingabe landete der Ball erneut im Strafraum, wo Spielertrainer Kull aus zentraler Position trocken zum 1:0 einschoss (28.). Und es kam noch bitterer: In der 31. Minute fand eine punktgenaue Ecke den Kopf von Korbinian Rapp, der zum 2:0 für Schöllbronn einnickte. Damit war uns der Stecker augenscheinlich gezogen und die Hausherren blieben bis zur Pause aktiver. Ein abgefälschter Freistoß von Kapitän Dietl klatschte in der 37. Minute an die Latte, auf der anderen Seite konnte Erismann eine Freistoßflanke von Moser volley nicht aufs Tor bringen (43.).

Nach Wiederanpfiff plätscherte die Partie nur noch so vor sich hin – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Wechsel auf beiden Seiten, ein aufziehendes Gewitter am Himmel und wenig Tempo auf dem Platz. Für die größte Spannung sorgte die Frage, ob das Spiel bis zum Schlusspfiff gespielt werden könnte oder ob das sich anbahnende Gewitter für eine Spielunterbrechung sorgen würde. Offensiv fand der TSV in Halbzeit zwei praktisch nicht statt, nennenswerte Torchancen blieben aus. Aufregung gab es lediglich in der 81. Minute, als der eingewechselte Freese für Schöllbronn aus 16 Metern zum Abschluss kam, der Ball wurde abgefälscht und strich knapp rechts vorbei. Kurz darauf wäre ein Auerbacher Klärungsversuch fast im eigenen Tor gelandet. In der 89. Minute wurde Samuel Dollmann, der seine letzte Partie für den TSV absolvierte, unter Applaus seiner Mitspieler und der mitgereisten Auerbacher Anhängerschaft ausgewechselt. Mehr Höhepunkte ereigneten sich nicht, sodass Schöllbronn die drei Punkte schließlich ohne größere Kraftanstrengung zuhause behielt. Für uns wurde die angestrebte 40-Punkte-Marke durch diese letzte Niederlage leider ebenso verpasst wie ein einstelliger Tabellenplatz. Doch trotz der brutalen Verletzungsmisere in den letzten Wochen konnte der Klassenerhalt am Ende recht souverän gesichert werden, das ist das Wichtigste. Nun heißt es Wunden lecken, Kräfte sammeln und mit frischer Energie in die neue Saison starten.