Niederlage zum Rückrundenauftakt

Unsere Damen starteten am Sonntag nach einer erfolgreichen Vorbereitung in die Rückrunde gegen die SGM Alberweiler lll / Warthausen ll in Aßmannshardt. Unsere Damen kamen gut ins Spiel und gingen nach einer Flanke von Annika Ebner auf Annalena Notz 0:1 (9. Minute) verdient in Führung. Die SGM Kirchberg blieb weiter am Drücker, konnten sich jedoch leider nicht belohnen. Nach Auswechslungen der Gegnerinnen ändert sich das gegnerische Spiel und so konnten sie vor der Halbzeit das Spiel drehen (1:1,2:1,3:1). Trotz des Anschlusstreffers zum 4:2 von Miriam Brüderl (Vorlage Annalena Notz, 57. Minute) konnten unsere Damen nach der Halbzeit nicht in ihr Spiel zurückfinden. Die Gastgeberinnen bauten die Führung immer weiter aus und so endete das Spiel mit einem Ergebnis von 10:2.