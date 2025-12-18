Niederlage zum Jahresabschluss

„Das war heute leider eine ganz schwache Leistung, sodass die Niederlage auch komplett in Ordnung geht“ zog HSV-Trainer Chris Böhme ein ernüchterndes Fazit vom letzten offiziellen Auftritt im Jahr 2025.

Im 13. Meisterschaftsspiel erwischte es den kleinen HSV aus Hambach dann doch. Mit einer ganz schwachen Leistung ging der Jahresabschluss beim FC Inden/Altdorf ordentlich in die Hose. Am Ende stand eine 4:2- Niederlage, die in der Summe auch verdient war.

Über Schnelle Umschaltmomente sorgten der FC mehrmals für Gefahr und stellte die nicht wirklich sattelfest agierende HSV-Defensive vor größere Aufgaben. Musste einmal sogar der Querbalken nach einem Eckball herhalten, war es in der Folge HSV-Schlussmann Peter Görres der den Rückstand vereitelte.

Dabei lief die Auswärtspartie auf dem Kunstrasenplatz in der Babor Arena von Beginn an schleppend – zumindest aus HSV- Perspektive. Zwar verzeichnete die Blau-Weißen die größeren Spielanteile, doch die dickeren Tormöglichkeiten waren auf Seiten der Heimelf zu beobachten.

So passte der Führungstreffer für den HSV eigentlich nicht so richtig ins Bild. Der über außen freigespielte Joseph Kallas versetzte seinen Gegenspieler im Sechszehner und wurde ruppig von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß versenkte Spielführer Thauer zur schmeichelhaften 1:0 – Halbzeitführung (47.).

Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich aber dann die Ereignisse zum HSV-Nachteil. Zuerst glich der FC Inden/Altdorf per Handelfmeter (sehr unglücklich) zum 1:1- Ausgleich aus, bevor dann wenig später ein katastrophaler HSV-Ballverlust in letzter Linie sogar die Führung für die Heimelf bedeutete (59.).

Die Blau-Weißen liefen an und waren dann auch zeitweise spielbestimmend. Mit dem 2:2 – Ausgleich durch Leon Krupp (76.), der eine scharfe Hereingabe von Andreas Peters im Netz unterbrachte, keimte im HSV-Lager nochmal die Hoffnung auf, die erste Niederlage der laufenden Saison doch noch abwenden zu können.

Die eklatante Fehleranfälligkeit im Defensivverhalten blieb aber bestehen. Gegen nun weit aufgerückte und schlecht organisierte HSVler fuhr der FC Inden/Altdorf in der 78. (Meurers) und in der 80. (Krahforst) zwei sauber herausgespielte Konter zu Ende, die das Ergebnis in der Gesamtabrechnung auf 4:2- hochschraubten.

Für die Blau-Weißen aus Hambach, die mit der Niederlage das zwischenzeitlich sehr komfortabel angewachsene Punktepolster zum Tabellenzweiten etwas verspielten, stimmte HSV-Trainer Chris Böhme aber im Spielnachgang versöhnliche Töne an: „Man muss der jungen Mannschaft auch mal schwächere Spiele zugestehen. Der Dämpfer kommt jetzt zu richtigen Zeit. Wir haben insgesamt eine tolle Hinrunde gespielt, freuen uns jetzt auf unsere Weihnachtsfeier und greifen im Januar wieder mit voller Kapelle an.“