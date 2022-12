Niederlage zum Jahresabschluss 1.FC Saarbrücken: C-Junioren überlassen Wormatia Worms die Punkte

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken gehen mit einer Niederlage in die Winterpause. Am Samstag gab es auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld eine 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Wormatia Worms

Für die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken endete das Jahr mit einer 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den VfR Wormatia Worms. Die Gäste vom Rhein gingen unmittelbar vor der Pause durch Taym Alhamid in Führung (34.). "Wir waren am Ausgleich dran, haben aber einen Elfmeter verschossen und auch unsere anderen Chancen nicht genutzt. Worms bekommt dann auch einen Strafstoß und der war drin", schildert FCS-U15-Trainer Nico Weißmann die spielentscheidende Phase. wieder traf Alhamid (61.). "Danach hatten wir nur noch wenige Gelegenheiten, so dass wir uns mit einer Niederlage in die Pause verabschieden, die gerechtfertigt war", sagte Weißmann zum Jahresabschluss seines Teams. Die FCs-Jungs liegen jetzt auf Rang sechs, die Wormser hat ein Spiel mehr ausgetragen und liegt zwei Punkte vor den Malstattern auf Rang Fünf. An den kommenden beiden Wochenenden gibt es noch Nachholspiele, ehe auch die Nachzügler dann in die Winterpause gehen.