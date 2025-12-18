Niederlage zum Abschluss

Mit einer weiteren Niederlage geht es in die Winterpause. Diesmal spielte man im Flexmodus 9 gegen 9. Nach einer ersten Freistoßchance von Dominik Hanisch musste Keeper Timo Klein zweimal sein ganzes Können zeigen. Nach 20 Minuten folgte dann aber die Führung für die Gäste die Felix Kopp zwei Minuten später mit einem Schuß aus 25 Metern dank Mithilfe des gegnerischen Keepers egalisieren konnte. Nach dem 1:1 hatte man zwei dicke Möglichkeiten zum 2:1 für uns, dann folgte ein kurzer Doppelschlag nach einer Stunde und dann wars relativ schwer noch ran zu kommen. Man hatte noch 1-2 Chancen kassierte aber stattdessen noch das 1:4.