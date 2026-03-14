Niederlage zeigt: ESV Penzberg noch nicht tauglich für Kreisliga

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse ; Ludwig Brock vom ESV Penzberg (links) im Heimspiel gegen die SG Starnberg/Söcking am 14. März 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Der ESV Penzberg kassiert die zweite 1:2-Heimniederlage in einer Woche. Coach Kalus kritisiert unnötige Fouls und vermisst die Leidenschaft in seiner Mannschaft.

Der Traum vom Aufstieg mutiert für den ESV Penzberg zum Rückrundenstart zu einem kleinen Albtraum. Der Kreisklassist verliert nach der Winterpause zwei Heimspiele binnen einer Woche mit 1:2. Damit ist der Zug in Richtung Top-Platzierung für die Eisenbahner aber längst nicht abgefahren. Für ein Team, das den Aufstieg in die Kreisliga anpeilt, sind derlei Ergebnisse aber alles andere als zuträglich. „Wir müssen halt jetzt gegen alle gewinnen, vor allem gegen die Vorderen“, brachte Coach Maxi Kalus die Tatsachen auf den Punkt. In der Vorrunde gelang das lediglich gegen die Raistinger Reserve und bei der SG Starnberg/Söcking. Gegen den Neuling setzte es am Samstag die nächste herbe Pleite.

Von 18 Partien schon sieben verloren

Sieben Niederlagen aus 18 Partien sprechen nicht gerade für eine Zugehörigkeit zur Ligaspitze. Eine Woche zuvor hatten die Penzberger auf dem heimischen Kunstrasen gegen die SpFrd Bichl gekickt. Vielleicht mit dem Hintergedanken, dass der Aufsteiger sich am ungewohnten Untergrund aufreibt. Doch das ging schon mal gehörig daneben. „War aber auch eine andere Mannschaft als in der Hinrunde“, machte Kalus Fortschritte bei den Loisachtalern aus. Seine Mannen setzten indes auf unproduktiven Larifari-Fußball, der elementare Bestandteile wie Kampf und Leidenschaft aussparte. „Die haben wir vermissen lassen“, räumt Kalus ein.

Unnötiges Foul des ESV vor dem Ausgleich der Gäste

Von dieser Kritik befreit war das ESV-Team im Heimspiel gegen die SG Starnberg/Söcking. Gegen die flinken Jungspunde rechnete man sich auf dem spätwinterlichen Rasen des eigenen Vereinsgeländes an der Fischhaberstraße Vorteile aus. Eine Rechnung, die zunächst auch aufzugehen schien. „Kein schlechtes Spiel von uns“, bilanzierte Kalus. Garniert wurde das ganze mit der 1:0-Führung, die Liridon Gjocaj auf Zuspiel von Bastian Schweiger gelang. Als Schweiger, der voraussichtlich für einige Wochen ausfällt, vom Platz musste, verlor der ESV den Faden. Unnötige Fouls häuften sich, und einzig der Parade von Tom Viertelböck war es zu verdanken, dass man sich augenscheinlich mit einer knappen Führung in die Pause rettete – oder? Zu früh gefreut. Ein sinnfreies Einsteigen von Maxi Vorreiter seitlich am Sechzehner bescherte den Gästen jenen Freistoß, den sie scharf und flach, zudem von Maximilian Neitzert abgefälscht, mit dem Halbzeitpfiff über die Torlinie drückten – 1:1. Das „blöde Foul“, das dem Tor vorangegangen war, brachte Kalus mit „dem Lernprozess für die jungen Spieler“ in Verbindung. Ebenso überflüssig war der Ballverlust, der zum flotten Umschalten für die Gäste und letztlich zum Siegtor der SG führte (69.). Da half auch ein schmeichelhafter Elfmeter nach vermeintlichem Foul an Kalus nichts. Laurin Husenbeth versagten vom Punkt die Nerven.

Statistik

ESV Penzberg – SG Starnberg/Söcking 1:2 (1:1) Tore: 1:0 (31.) Gjocaj, 1:1 (45.+2) Neitzert (Eigentor), 1:2 (69.) Nitsch. Gelbe Karten: Penzberg 4. Starnberg 5. Schiedsrichter: Petrit Kamaj. Zuschauer: 80.